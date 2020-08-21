Совместное обучение борьбе с кибератаками — ключевой аспект защиты цифровых сетей.

Ценная информация об атаках и уязвимости системы обеспечивает создание инновационных решений и более безопасных продуктов.

Компания Siemens Smart Infrastructure и Объединенный центр передовых технологий по киберобороне (CCDCOE) НАТО подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы продолжить сотрудничество в области кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры. Центр CCDCOE ежегодно проводит учения по киберобороне высокого уровня Locked Shields, благодаря которому обеспечивается базис для совместного наращивания потенциала защиты. Благодаря новому соглашению стороны расширяют свое текущее сотрудничество в сфере обучения киберобороне энергосистем. При осуществлении тестирования с помощью программного обеспечения для контроля энергосистем Spectrum Power компания Siemens получает ценную информацию потенциальных атаках, а также возможность тщательно протестировать новые функции безопасности или протоколы для своих продуктов и решений.

Из-за интеграции большого количества возобновляемых и децентрализованных источников энергии за последние годы принципиально изменилось функционирование сетей и управление ими. Существенно возросло количество новых участников рынка, взаимодействие между потребителями-производителями, а также потребность в оптимизации сетей. . Вследствие проникновения информационных и коммуникационных технологий в сети передачи и распределения энергии возникает больше возможностей для потенциальных атак на цифровые энергосистемы. Вот почему кибербезопасность является основным приоритетом для операторов энергосистем и государственных органов.

Углубление сотрудничества компании Siemens и НАТО в области кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры

Учения Locked Shields проводятся центром CCDCOE НАТО ежегодно с 2010 года. Их цель состоит в обучении групп реагирования в области киберобороны для защиты от массированных кибератак. В 2017 году компания Siemens объединилась с центром CCDCOE НАТО, добавив в обучение по обороне связанные с электросетями сценарии, к которым относятся такие системы и продукты, как Siemens Spectrum Power и Sicam A8000. С их помощью удается совместить сложные сценарии энергосетей с центрами управления и подстанциями, которые связаны между собой и взаимозависимы. Во время учений экспертам по киберзащите нужно установить линии защиты объектов сложной инфраструктуры, в частности различные системы и программы, призванные противостоять массовым кибератакам. В ходе этих учений эксперты по киберзащите учатся решать ряд сложных задач, в частности, поддерживать систему в рабочем состоянии при поиске угроз, извещать об атаках, восстанавливать системы и тому подобное. Учения Locked Shields обеспечивают возможность учиться на практике с помощью тренировок и сотрудничества в области защиты киберопераций.

"Энергосистемы и связанные с ними объекты формируют основу современного общества и потому являются основными целями для хакеров. Знания и опыт, приобретенные во время учений Locked Shields, важны для обеспечения безопасности и защиты энергосистем. Благодаря углубленному сотрудничеству с центром CCDCOE НАТО компания Siemens может получить ценную информацию о новых формах атак и способах решения проблем, возникающих в области кибербезопасности цифровых сетей. Эти данные используются для дальнейшего развития ассортимента наших решений", — говорит Роберт Клаффус, исполнительный директор Siemens Digital Grid.

Одним из примеров тестирования новых функций в рамках этого сотрудничества является протокол обмена данными открытого стандарта OPC UA PUB/SUB, который применяется ко многим программам Интернета вещей.

Углубление сотрудничества компании Siemens и НАТО в области кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры

Полковник Яак Тариен, директор центра CCDCOE НАТО, отмечает: "Наше долгосрочное сотрудничество с компанией Siemens по подготовке киберэкспертов для защиты критически важных объектов инфраструктуры в целом и энергосистем в частности стало для центра CCDCOE НАТО важной частью технических киберучений. Направленное на укрепление взаимодействия между различными заинтересованными сторонами в области киберзащиты, а также на углубление сотрудничества и обмен передовым опытом, это соглашение выводит нашу совместную работу на новый уровень. Наше общество полагается на сильные и устойчивые критически важные объекты инфраструктуры. Поэтому наше партнерство с ключевыми представителями отрасли, например Siemens Smart Infrastructure, действительно ценно для развития кибербезопасности ".

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, на протяжении более 170 лет олицетворяющий собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах мира и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и цифровизация. "Сименс" — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 86,8 млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд євро. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ДП "Сименс Украина" — одна из ведущих промышленных компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и автоматизации зданий. Центральный офис компании находится в Киеве, региональные филиалы действуют во Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Кривом Роге. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте www.siemens.ua.

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