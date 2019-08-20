"Убить и расчленить": у Зеленского предложили радикальную реформу

В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что большие государственые компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

Об этом сказал внештатный советник главы государства, экономист Олег Устенко в интервью Радио НВ.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз" Украины, "Укрзалізницю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта должны просто уйти", – сказал Устенко.

По его мнению, Укрспирт должен быть полностью приватизирован, а в ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе не существует".

Он считает, что "Укрзалізницю" нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса".

У Зеленского предложили распродать "монстров" вроде "Нафтогаза" и УЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году

В конце июля партия "Слуга народа" заявила, что планирует реформировать административное устройство Украины и организовать префектуры вместо областных государственных администраций.

А образовательная реформа "Новая украинская школа", стартовавшая с 1 сентября 2018 года, будет подкорректирована с учетом прежних ошибок, но продолжена и даже ускорена. О таких планах новой власти рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам образования из команды президента Владимира Зеленского, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

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