Легализация казино в Украине: у Зеленского назвали дату

Команда президента Украины Владимира Зеленского собирается легализовать игорный бизнес до конца 2019 года.

Об этом в комментарии для OBOZREVATEL сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев, которого называют одним из основных претендентов на должность руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

У него спросили, стоит ли рассчитывать, что закон о легализации игорного бизнеса будет принят до конца 2019 года.

"Да. Я не занимают этим законопроектом, но я знаю, что это первоочередной законопроект", – заявил Гетманцев.

Зеленский задумал легализовать казино в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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