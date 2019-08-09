У Зеленского пригрозили расправиться с ФЛП уже в ближайшее время

Будущие депутаты от президентской партии "Слуга народа" представят решение по борьбе со злоупотреблением упрощенной системой налогообложения (ФЛП).

Об этом сообщил избран депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев (которого называли советником Зеленского по налоговым вопросам), передает "Громадське". Отметим, такие схемы используют для уклонения от уплаты налогов крупным и средним бизнесом.

"На сегодня мы рассматриваем возможности, возможно сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", – заявил Гетманцев.

По его словам, как партия "Слуга народа", так и Офис президента планируют последовательно защищать упрощенную систему налогообложения, в том числе это касается работников IT-отрасли. В то же время он заявил, что бороться нужно с теми ФЛП, которых на самом деле используют крупные компании для того, чтобы не платить налоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Минсоцполитики разработали законопроект, который предлагает запретить оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Позже стало известно, что запрет на трудоустройство сотрудников (ФЛП) не коснется представителей IT-отрасли и журналистов-фрилансеров.

Ранее OBOZREVATEL детально рассказывал о том, как работодатели уклоняются от налогов и как это бьет по государственному и местным бюджетам.

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