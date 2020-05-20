У России на Крым больше нет денег

В аннексированном Россией Крыму сотрудникам обсерватора в Евпатории, куда на временный карантин помещают приезжающих на полуостров, перестали платить обещанную зарплату.

А если медики сами оказываются в группе риска и тоже попадают на карантин, российские законы им вообще отказывают в каких-либо выплатах. Об этом говорится в письме сотрудников обсерватора, которое опубликовал крымский правозащитник Александр Талипов.

У России нет денег для Крыма

"Я работаю в обсерваторе при санатории "Здравница" г. Евпатория в должности санитарки обсерватора. При трудоустройстве нам обещали зарплату 27 тыс. рублей + 12 тысяч премия по итогам работы. Время нахождения в обсерваторе 14 дней. Все сотрудники работают на 1.5 ставки со сменным графиком. По факту такую зарплату нам не платят. Премия исчисляется за фактически отработанное время (из расчёта месяц). Карантинный период 14 дней по отработанному времени не учитывается, расчёт зарплаты за фактически отработанные часы. 13.05.2020 директор санатория "Здравница" ознакомил всех сотрудников и пояснил, что стимулирующие федерального значения и повышенная зарплата нам не положены", – говорится в письме.

При этом медики утверждают, что крымские "власти" фактически закрыли их, как в тюрьме. Дело в том, что они должны там находиться "до последнего прибывшего" + 14 дней. Однако люди все время поступают и у многих находят коронавирус.

Эту новость в Twitter прокомментировала блогер Роксолана Крым. "Денег положенных не платят, Федеральные деньги не заплатили, Ибо у Рашки денег для Крыма больше нету, закончились", – написала блогер.

Письмо работников из Евпатарийского обсерватора. Денег положенных не платят,

Федеральные деньги не заплатили,

Ибо у рашки денеХ для Крыма больше нету

закончились) pic.twitter.com/uUXNdbXhAb — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму торговые сети предлагают покупателям "фантастические" скидки в 1-2 рубля, а на многие "акционные" товары они отсутствуют вовсе.

Аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.

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