У Порошенко раскритиковали закон об изменениях в Налоговый кодекс и инициировали поправки

Партия "Европейская солидарность" инициировала внесение изменений в закон №466, который, по мнению политсилы, направленный на усиление влияния налоговых органов и ограничение реализации прав налогоплательщиками под видом "борьбы с оффшорами".

Об этом говорится на сайте партии. Так, нардепы зарегистрировали законопроект №4065-1, который имеет цель восстановить законные права налогоплательщиков.

Политики отметили, что вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, как пишут парламентарии, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорные меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования.

"Эти факты еще раз подтверждают: власть в очередной раз только делает вид, что прислушивается к бизнесу, упорно не желая решать спорные вопросы. Уже с 1 января 2021 вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине. Чтобы этого не произошло, сегодня мы с коллегами по парламенту зарегистрировали законопроект №4065-1, которым хотим восстановить законные права налогоплательщиков", – говорится в сообщении партии.

В частности, в "Европейской солидарности" предложили:

– отмену оценки операций с нерезидентами на предмет есть ли у них экономический эффект (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования;

– отмену института вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, должен плательщик в нарушении налогового законодательства;

– исключения ряда норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков;

– исключение положений по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;

– отмену возможности внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок и тому подобное.

"Мы как парламентская оппозиция считаем, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мероприятий, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес. Действующая власть должна искать крайних в неуклюжести собственной экономической политики, а не вводить "презумпцию виновности" в отношении государства к налогоплательщикам", – отметили в партии.

Нардепы подчеркнули, что бизнес, наоборот, как никогда, нуждается в поддержке от государства или хотя бы отсутствия законодательных изменений к худшему.

"Поэтому мы будем настаивать на устранении барьеров, которые "слуги искусственно возвели перед субъектами хозяйствования в течение последнего года, и призываем неравнодушных представителей всех фракций и групп приобщаться к этому процессу", – подытожили в политсиле.