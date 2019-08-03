Цены завышают в 2-4 раза: "Укроборонпром" показал 3,6 млрд прибыли

Государственный концерн "Укроборонпром" за 2018 год получил доход в 45,2 млрд грн, при этом потратил 41,6 млрд грн. Затраты на себестоимость могут быть существенно завышены.

Об этом со ссылкой на главу экспертной организации StateWatch Глеба Каневского сообщает ЭП. "Причина того, что затраты на себестоимость товаров "Укроборонпрома" синхронно растут с доходами может крыться в искусственном завышении цен в два-четыре раза на запчасти к отремонтированной технике, о чем были многочисленные журналистские расследования", - считает Каневский.

Чистый доход от реализации продукции за 2018 год составил 37,6 млрд гривен против 28,4 млрд гривен в 2017 году. Вместе с тем расходы на себестоимость продукции также выросли. В 2017 году такие расходы составляли 18,1 млрд гривень, тогда как в прошлом году - 26,1 миллиарда. Уплата налогов и сборов всех уровней в 2018 году достигла 5,7 млрд гривен.

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