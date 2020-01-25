Цены взлетели, а воды не хватает: журналисты рассказали о ситуации в Крыму

В аннексированном Россией Крыму взлетели цены на продукты питания, а вода, которая раньше поступала с материковой части Украины, оказалась в дефиците.

Об этом пишут журналисты издания "Апостроф". Так, буханка хлеба в аннексированном Крыму в среднем стоит 25 руб. (10 грн), говядина - 450-530 руб. (175,5-206,7 грн), свинина – около 300 руб. или 117 грн. .

"Существенно подорожали разные промышленные товары, стройматериалы, корма для скота. Цена на свинину пока в пределах нормы, потому что мясо везут из Краснодарского края. Говядины же мало, поэтому она в цене полезла вверх. Для крупного рогатого скота банально не хватает кормов", – пояснил фермер из Джанкойского района Владимир С.

Оккупированный Крым Диалог.UA

По его словам, на крымское животноводство давят несколько факторов. Во-первых, водная блокада со стороны Украины фактически привела к ликвидации поливного земледелия. Во-вторых, по российским законам все земли должны быть засеяны, иначе на собственника налагают штраф. Если в прежние годы незасеянные угодья использовали для выпаса скота, то теперь такой возможности нет.

Селяне после перекрытия Северо-Крымского канала спасались за счет богарного земледелия. На самом деле, даже до аннексии большую часть зерновых и подсолнухов на полуострове выращивали за счет природных осадков. Кстати, это одна из причин, почему после перекрытия канала в регионе не началась "сельхоз-катастрофа", как некоторые предрекали. Ранее под поливом были только кукуруза, свекла и некоторые кормовые культуры. Нынешняя зима в Крыму выдалась сухой. Снега практически не было. Жители сельских районов опасаются, что при такой погоде урожай озимых будет крайне скудным, что еще больше подстегнет цены на корма.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал, что крупные российские торговые сети не идут на полуостров и не создают возможностей для снижения цен.

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