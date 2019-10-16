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16 октября • обновлено в 17:15
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/ Рынки и компании

В Украине упали цены: какие продукты подешевели сильнее всего

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В украинских магазинах в сентябре сильнее всего подорожала сметана и гречневая крупа. А вот "борщевой набор" и яйца заметно подешевели.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы статистики Украины. Там опубликовали свежий рейтинг средних цен на товары и услуги в Украине.

Что сильнее всего подорожало:

  • гречаная крупа: с 17 до 20,79 грн/кг;

  • сметана: с 58,29 до 59,72 грн/кг;

  • говядина: с 121,63 до 122,78 грн/кг.

  • творог: с 99,61 до 101,50 грн/кг.

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Что заметнее всего подешевело:

  • пшено: с 35,22 до 32,18 грн/кг;

  • яйца: с 19,89 до 18,70 за десяток;

  • лук: с 10,40 до 8,94 грн/кг;

  • свекла: с 8 до 7,27 грн/кг;

  • морковь: с 10 до 8,22 грн/кг;

  • картофель: с 15,02 до 14,63 грн/кг;

Также упали цены на сахар, куриное мясо и хлеб.

В Украине упали цены: какие продукты подешевели сильнее всего

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг.

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Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Теги
продукты цены
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
дЭбилы … разумеется когда собирают урожай - цены падают но вы дЭбилы взвоете от цен на эти продукты в феврале - январе (но самое главное в апреле) … и да просмотрев пониженные цены могу сказать что в Росси они дешевле .СУГС вам дЭбилы по всей морде
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В Гондурасе тоже бананы дешёвые ...
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