В Украине упали цены: какие продукты подешевели сильнее всего

В украинских магазинах в сентябре сильнее всего подорожала сметана и гречневая крупа. А вот "борщевой набор" и яйца заметно подешевели.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы статистики Украины. Там опубликовали свежий рейтинг средних цен на товары и услуги в Украине.

Что сильнее всего подорожало:

гречаная крупа: с 17 до 20,79 грн/кг;

сметана: с 58,29 до 59,72 грн/кг;

говядина: с 121,63 до 122,78 грн/кг.

творог: с 99,61 до 101,50 грн/кг.

Что заметнее всего подешевело:

пшено: с 35,22 до 32,18 грн/кг;

яйца: с 19,89 до 18,70 за десяток;

лук: с 10,40 до 8,94 грн/кг;

свекла: с 8 до 7,27 грн/кг;

морковь: с 10 до 8,22 грн/кг;

картофель: с 15,02 до 14,63 грн/кг;

Также упали цены на сахар, куриное мясо и хлеб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг.

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