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9 апреля • обновлено в 18:18
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/ Рынки и компании

Цены на нефть резко взлетели: Россия пошла на попятную

3.4т
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Мировые цены на нефть за несколько минут взлетели почти на 8% до $35,3 за баррель сразу после новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о снижении объемов добычи.

Такая договоренность фактически приведет к концу ценовой войны между двумя крупнейшими производителями нефти. Как следствие, объемы добычи сократятся, а цены будут расти. ОПЕК+ и не входящие в альянс страны обсуждают сокращение добычи на целых 20 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть резко взлетели: Россия пошла на попятную

investing.com

Что сейчас:

  • на мировом рынке наблюдается переизбыток нефти, вызванный пандемией коронавируса и ценовой войной России и Саудовской Аравии.

  • Кризис усилился в марте, когда на последних переговорах Россия отказалась сокращать добычу и продлевать соглашение ОПЕК+, в ответ Саудовская Аравия в разы увеличила добычу нефти. Такое решение привело к падению цен до $21,65 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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hunt andres
hunt andres
Обсосники, а почему на попятную пошла Россия? ДБ.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Приглашенный профессор экономики энергетики в европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Салама (Mamduh Salameh) отметил, что Эр-Рияд больше не сможет продолжать в ой ну цен на нефть, в которую он вступил с Москвой. «Саудовская Аравия, созвав экстренное заседание ОПЕК+ под давлением президента США Дональда Трампа, признала, что она проиграла ценовую в ой ну России», — сказал эксперт.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
!Тем временем..Международные резервы РФ увеличились за две недели на 13,2 млрд долларов после фактического обнуления достигнутого с начала года роста по состоянию на отчетную дату, по которой Банк России давал данные в предыдущий раз. Так, на конец дня 3 апреля показатель составил 564,4 млрд долларов против 551,2 млрд на 20 марта этого года. На прошлой неделе Центробанк не публиковал новые данные по международным резервам. Согласно информации, представленной сейчас в сводке, на промежуточную дату, 27 марта, объем резервов равнялся 560,6 млрд долларов. «Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 27 марта сего года составил 560,6 млрд долларов США и увеличился за неделю на 9,4 млрд долларов США, или на 1,7%, за счет положительной курсовой переоценки. По состоянию на 3 апреля сего года международные резервы страны выросли на 3,8 млрд долларов США, или на 0,7%, до 564,4 млрд долларов США под преобладающим воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии, размещенном в четверг, 9 апреля, на сайте регулятора.
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