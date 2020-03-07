Цены на нефть обрушились впервые за 11 лет: виновата Россия

Цена на нефть марки Brent впервые за 11 лет упала за день на 9% и достигла отметки в $45,34. Это произошло после новостей о том, что Россия отказывается подписать соглашение об ограничении добычи с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом говорится в данных бирж. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, а РФ отказалась идти на такой шаг.

При этом эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

Спрос в Китае может упасть в среднем на 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года. Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!