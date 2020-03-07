Главная Новости
7 марта • обновлено в 17:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Цены на нефть обрушились впервые за 11 лет: виновата Россия

7.3т
Читать материал на украинском

Цена на нефть марки Brent впервые за 11 лет упала за день на 9% и достигла отметки в $45,34. Это произошло после новостей о том, что Россия отказывается подписать соглашение об ограничении добычи с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом говорится в данных бирж. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, а РФ отказалась идти на такой шаг.

Цены на нефть обрушились впервые за 11 лет: виновата Россия

При этом эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

Спрос в Китае может упасть в среднем на 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года. Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
3
9
Смешно
16
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shibko Ivan
Shibko Ivan
Ура! Бензин подешевеет. Спасибо России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Shibko Ivan, на роисе подорожает...хехе,компенсация потерь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
если россия виновата,то выходи украина нефтью торговать,будь лидером,нет? тогда рот не разевайте кто виноват
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
сибирский ватник
сибирский ватник
если власть РФ не подписали соглашение,значит что то задумали или знают
Показать комментарий полностью
Ответить
7
4
2 из 3 ответов | показать все
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Карпов Стас, ты лопух...бюджет от нефти пополняется на 30% и 40% от газа...остальное навернт деревом и металлом...то что производит россия всякое дерьмо только для внутреннего потребителя,но не для власти...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
сибирский ватник, знают...что экономика россии в жопе полной и думают,что самые умные будут делать как хотят...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги