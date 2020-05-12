Цены на клубнику в Украине из-за карантина взлетели в два раза

Из-за карантина и связанных с ним мер безопасности в Украине подорожала клубника. Оптом ее продают от 90 грн/кг, а в супермаркетах цена доходит до 150 грн./кг.

Но в разгар сезона ее стоимость должна упасть, сообщила Gazeta.ua. Для сравнения, в начале июня 2019 года килограмм клубники, которую вырастили в Киевской области, стоил 60-70 гривен за килограмм. Продукция из южных областей была еще дешевле.

Цены на клубнику

В Херсонской области клубничный сезон в этом году начался на неделю раньше: тепличную клубнику уже заканчивают собирать, а грунтовую – только начинают. В теплицах люди работают по карантинными стандартами – в масках, резиновых перчатках и головных уборах. Из-за этого у производителей выросли расходы.

"Дешевой клубники в этом году ожидать бесполезно. Расходы существенно выросли. Так, на день мне нужна бутылка антисептика, до сотни масок и перчаток, чтобы уберечь работников. К тому же, мы должны отправлять ягоду взвешенной и в закрытой таре. А это также поднятие себестоимости. Сейчас отпускаем оптом ягоды по 90 грн/кг", – рассказал фермер из Херсона Сергей Павленко.

На рынке клубнику продают от 160 до 140 грн/кг, в супермаркетах можно найти по 150 грн/кг, но ягоды еще мало.

"Сезон еще не начался. К тому же мы потеряли первую раннюю ягоду через заморозки на почве. Думаю в сезон цена на ягоду будет от 35 до 45 грн/кг", – сказал фермер.

Производители отмечают, что в этом году спрос на ягоды ниже из-за того, что у людей стало меньше денег, есть сложности с доставкой. На рынках преимущественно ягоды из Херсона, Киевщины и Закарпатья. Цена зависит от сорта и величины ягод.

"Ежедневно оптовая закупка разная. От 120 до 140 грн/кг . От того и зависит конечный результат. Перед праздниками цены выросли. Думаю, что через несколько дней снова увидим спад. Люди не берут много – покупают в основном по полкилограмма", – сказала продавец киевского рынка Наталья Ольхович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины опубликовал постановление №341, которым ввел государственное регулирование цен на социально значимые продукты, средства защиты, антисептики и другие медицинские товары на период карантина.

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