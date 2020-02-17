Кому сложнее всего найти работу в Киеве: названы профессии

Сложнее всего в Киеве найти работу топ-менеджерам и административным служащим.

Об этом свидетельствуют данные Киевского городского центра занятости, передает УНН. При этом по состоянию на начало февраля 2020 года почти 89% безработных на учете – это профессиональные специалисты.

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"На начало февраля на учете в столичной службе занятости почти 89% безработных – профессиональные специалисты, вместе с этим среди вакансий, полученных от работодателей, лишь 34% – для соответствующей категории", – говорится в сообщении.

По информации службы занятости, в среднем на одну вакансию претендуют три профессиональных специалиста, а среди тех, кто занимал руководящие должности – 12 человек.

"Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают административные служащие и топ-менеджеры – директора и заместители директоров, начальники отделов, главные бухгалтеры, специалисты государственной службы, менеджеры по персоналу", – сообщило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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