Откажутся от трудовых и дипломов: у Гончарука анонсировали новую реформу

В новом Кабмине собираются запретить подавать "бумажные" документы при приеме на работу или на конкурсы. А архивы кадровиков хотят перевести в цифровой вид.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на Facebook. По его оценке, в одних только госорганах на канцелярию вокруг кадровых документов тратится 50-100 млн грн ежегодно.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись, – Ред.) у всех есть", – отметил Дубилет.

От чего хотят отказаться

По словам министра, при приеме на работу собираются отменить:

копии дипломов (есть реестр);

информацию о связанных компаниях (есть реестр);

копии паспортов (есть ЭЦП);

автобиографии и многое другое.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес", – написал Дубилет.

Перевод в цифру

В планах Кабмина перевести в цифровой вид весь документооборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений. Также в цифру нужно перевести архивы.

"Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", – говорит министр.

Еще один пунткт – сделать проще логику согласований. Предполагается, что блок-схемы, по которым документы “ходят” по кабинетам, удастся упростить и сократить в 3-4 раза.

Также в Укране собираются создать единый реестр госслужащих. "Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", – написал Дубилет.

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Чтобы провести эту реформу, по словам Дубилета, нужно "поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ".

Предполагается, что это Кабмин сможет сделать за 6-8 месяцев.

В Украине хотят поменять правила трудоустройства

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства отказаться от бумажного документообмена в работе государственного аппарата.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство с 1 октября откажется от документообмена, а не от документооборота.

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