Транзит газа: Гончарук рассказал, что Украина требовала на переговорах от РФ

Украина будет добиваться подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа с 2020 года. Однако, когда соглашение может быть подписано, пока не известно.
Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает "РБК-Украина".
В частности, Гончарук отказался прогнозировать, когда будет подписано соглашение с Россией о транзите газа с 2020 года. Он отметил, что украинская сторона делает все для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.
"Переговоры продолжаются, но с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, непростые отношения. Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно. Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", – заявил премьер.
Гончарук: Украина требует подписания долгосрочного контракта
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоялась трехсторонняя встреча Украины, России и Европейской комиссии касательно транзита российского газа.
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