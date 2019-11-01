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1 ноября • обновлено в 12:55
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Транзит газа: Гончарук рассказал, что Украина требовала на переговорах от РФ

2.2т Читать материал на украинском

Украина будет добиваться подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа с 2020 года. Однако, когда соглашение может быть подписано, пока не известно.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает "РБК-Украина".

В частности, Гончарук отказался прогнозировать, когда будет подписано соглашение с Россией о транзите газа с 2020 года. Он отметил, что украинская сторона делает все для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.

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"Переговоры продолжаются, но с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, непростые отношения. Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно. Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", – заявил премьер.

Гончарук: Украина требует подписания долгосрочного контракта

Гончарук: Украина требует подписания долгосрочного контракта

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
транзит газа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
На каких основаниях вы будете ""требовать""??Хто вы такие?Друзья оккуительные? Или хотябы под дверь не срете?Вы америгосские нерабы,вот у хозяев и просите че нибудь,или требуйте( если вас конечно на буй не пошлют).
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А смысл с вами долгосрочные договора подписывать, если вы их потом оспаривать пытаетесь. Докажите свою договороспособность, снимите все претензии, иначе вы пустобрехи
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Гончарук рассказал, что Украина требовала на переговорах от РФ"© а куда послали, не рассказал?
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