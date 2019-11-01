Транзит газа: Гончарук рассказал, что Украина требовала на переговорах от РФ

Украина будет добиваться подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа с 2020 года. Однако, когда соглашение может быть подписано, пока не известно.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает "РБК-Украина".

В частности, Гончарук отказался прогнозировать, когда будет подписано соглашение с Россией о транзите газа с 2020 года. Он отметил, что украинская сторона делает все для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.

"Переговоры продолжаются, но с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, непростые отношения. Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно. Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", – заявил премьер.

Гончарук: Украина требует подписания долгосрочного контракта

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