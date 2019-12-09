В России заявили, что Зеленский договорился с Путиным по газу: в "Нафтогазе" ответили

Россия на "нормандском саммите" якобы договорилась с Украиной о транзите газа в Европу через ее территорию.
Такую информацию распространяют российские телеграм-каналы. Сообщается, что на встрече президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным также присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Украинскую сторону представляли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Зеленский и Путин
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Помимо этого, в переговорах принимали участие помощники Зеленского Андрей Ермак и Путина Владислав Сурков, который оказался на саммите, несмотря на санкции ЕС.
Вскоре Витренко в комментарии OBOZREVATEL прокомментировал договоренности.
"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", – отметил он.
Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.
"Я думаю, будут продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", – добавил он.
СУДАКОВ, [10 дек. 2019 в 04:16]— Татьяна (@malta2803) December 9, 2019
Юрий Витренко: после переговоров с Россией "Нафтогаз" не намерен отказываться от требований по компенсации от "Газпрома" pic.twitter.com/NxEquHSaU5
"Домовилися продовжувати домовлятися" — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019
Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.
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