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9 декабря • обновлено в 23:55
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В России заявили, что Зеленский договорился с Путиным по газу: в "Нафтогазе" ответили

12.4т
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Россия на "нормандском саммите" якобы договорилась с Украиной о транзите газа в Европу через ее территорию.

Такую информацию распространяют российские телеграм-каналы. Сообщается, что на встрече президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным также присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Украинскую сторону представляли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

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Писал от руки: в сеть попала речь Зеленского на переговорах с Путиным

Помимо этого, в переговорах принимали участие помощники Зеленского Андрей Ермак и Путина Владислав Сурков, который оказался на саммите, несмотря на санкции ЕС.

Вскоре Витренко в комментарии OBOZREVATEL прокомментировал договоренности.

"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", – отметил он.

Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.

"Я думаю, будут продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", – добавил он.

В России заявили, что Зеленский договорился с Путиным по газу: в "Нафтогазе" ответили
В России заявили, что Зеленский договорился с Путиным по газу: в "Нафтогазе" ответили

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
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Петров Игорь
Петров Игорь
...это тот самый случай,когда лапоть обосрался, и нужно,незамеметно для окружающих сменить галифе.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот же дерьмище, какой ещё транзит через Украину? Пусть дохнут
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2 из 3 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, это ты, что ли, боярин? Гoвнa ты кусок. У вас самих 40% домов без воды и 43% без канализации!
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, туалеты нормальные постройте у себя а уж потом советы давайте) вас скрепных холопов бояре будут в последнюю очередь спрашивать что делать
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