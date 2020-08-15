Трамп нанес новый удар по TikTok: у приложения потребовали "забыть" об американцах

Президент США Дональд Трамп выпустил новый указ, направленный против китайского приложения TikTok. От его владельцев, в частности, требуют удалить все данные, собранные об американских пользователях.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку пекинской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" в субботу, 15 августа.

"Комитет начал свое расследование сделки в ноябре прошлого года, и министр финансов США Стив Мнучин заявил в пятницу, что агентство завершило "исчерпывающий обзор" и "единогласно рекомендовало" Трампу разорвать сделку. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы исходящей от приложения TikTok для национальной безопасности ", – сообщает Белый дом.

Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием.

Ранее в США заявили, что в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.

7 августа стало известно, что Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok" и подобный указ о противостоянии "угрозе" китайского мобильного приложения WeChat.

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