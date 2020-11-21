Торговля Украины с ЕС резко сократилась: опубликованы данные

Экспорт товаров и услуг в страны Европейского союза сократился на 16,3% (до 13,06 млрд долларов). При этом импорт снизился всего на 10,5% (до 16,43 млрд грн). То есть Украина покупает у ЕС на 3,37 млрд долларов больше, чем продает.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, которые опубликованы на официальном сайте ведомства. На 84,1% упал экспорт никеля и изделий из него, на 31,6% сократился экспорт мяса, на 82,4% – пороха. Больше всего Украина продает в ЕС машин, оборудования и механизмов. Среди стран Украина больше всего продает товары в Чехию, Польшу, Германию и Италию.

В ЕС Украина покупает больше всего:

Машины, оборудование и механизмы

транспортные средства

готовые пищевые продукты

Отметим, если страна продает за границу больше, чем покупает, есть основания для укрепления национальной валюты: долларов и евро получают больше, чем тратят. При этом при негативном торговом балансе (как у Украины) постоянно есть необходимость в получении дополнительной валюты. Основные ее источники: инвестиции, переводы заробитчан и кредиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, Европейская солидарность и "Голос" документ не поддержали.