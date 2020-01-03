Почта и ремонт автомобилей: экономист назвал "ускорители" экономики Украины

Главными "ускорителями" украинской экономики в третьем квартале 2019 года стали торговля и ремонт автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные об отраслях экономики, которые обеспечили прирост ВВП в этот период на $7,38 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Главные драйверы экономики:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: + $0,9 млрд долл к ВВП 3-го квартала 2018 года; Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность: + $0,62 млрд; Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование: + $0,62 млрд.

Экономист отметил, что во вкладе в относительный прирост долларового ВВП в 3-м квартале 2019 года по сравнению с 3-м кварталом 2018 года отмечаются следующие отрасли:

Предоставление других видов услуг + 41,1%; Строительство + 40,53%; Здравоохранение и предоставление социальной помощи + 36,53%.

Компаниец обратил внимание, что эти успешные данные за третий квартал 2019 года, тогда как в четвертом квартале (статистика о котором появится позже) началось существенное падение промышленности.

"Падает в основном металлургия, производство электроэнергии и пара. Перестройка экономики отсутствует", – написал Компаниец.

Рост экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, также Компаниец сообщил о рекордном уровне международных резервов НБУ. По его информации, в ноябре 2019 они достигли 70-месячного максимума и составляют 12,5 млрд долл.

Экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%. Однако это значит, что Украине придется отдавать больше долгов.

В третьем квартале 2019 году в Украине снизилось соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП до 5,5-летнего минимума.

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