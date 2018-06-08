Сюрприз от "Газпрома": Украину ждет продолжение газовой войны

Российский газовый монополист "Газпром" обратился с жалобой в швейцарский суд из-за ареста активов компании по иску украинского "Нафтогаза" в Нидерландах.

В "Газпроме" подчеркнули, что не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

"Несмотря на это, компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов", — сообщила пресс-служба.

Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд. ""Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долл. долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.