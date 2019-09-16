Суд Киева арестовал собственность "дочки" российского банка

В рамках расследования Государственного бюро расследований (ГБР) Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис Проминвестбанка, включая 15 принадлежащих финучреждению объектов.

Ходатайство на арест выдала Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), говорится в постановлении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Должностные лица ПАО "Проминвестбанк", действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО "Проминвестбанк", – говорится в ходатайстве прокуратуры.

При этом представители ГПУ уверены, что подобные действия руководства финучреждения направлены на снижение ликвидности банка и обесценивание акций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине повторно выставили на аукцион пакет акций "Проминвестбанка", который является "дочкой" российского государственного банка ВЭБ.

До этого стало известно, что гражданин России Павел Фукс, который отличился в Украине рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции Проминвестбанка.

Кроме того, Фукс уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Также OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке Проминвестбанка в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

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