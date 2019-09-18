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18 сентября • обновлено в 13:53
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Суд арестовал бывший завод Порошенко: в ГБР сообщили детали

1.8т Читать материал на украинском

В ГБР подтвердили, что Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода “Кузница на Рыбацком”, который ранее принадлежал президенту Петру Порошенко.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНИАН.

“Действительно, суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права этого предприятия. В рамках расследования дела относительно сделки купли-продажи завода”, – отметила она.

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В ГБР говорят, что позже обнародуют более детальную информацию об аресте.

Известно, что ГБР проводит расследование о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов во время купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

ГБР через суд арестовал

ГБР через суд арестовал "Кузницу на Рыбальском"

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября юрист Андрей Портнов заявил, что Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР наложило арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском".

ГБР в июле допрашивало Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов во время купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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руденко евгений
руденко евгений
это уже может быть серьёзно, если будет политическая воля...
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