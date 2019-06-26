Строители "Северного потока-2" признали грядущий провал: проект под угрозой

Запустить "Северный поток-2" в январе 2020-го, как это ранее планировалось, скорее всего не удастся из-за запрета Дании.

Об этом заявил глава компании-строителя OMV Райнер Зеле. По его словам, "теоретическая возможность" достроить вовремя есть, однако очень вероятен срыв сроков. "Нам надо подождать, когда датские власти выдадут разрешение. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", – цитирует Зеле издание "Интерфакс".

Так, 1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2". Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

Газовая карта Европы

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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