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Строители "Северного потока-2" признали грядущий провал: проект под угрозой

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Запустить "Северный поток-2" в январе 2020-го, как это ранее планировалось, скорее всего не удастся из-за запрета Дании.

Об этом заявил глава компании-строителя OMV Райнер Зеле. По его словам, "теоретическая возможность" достроить вовремя есть, однако очень вероятен срыв сроков. "Нам надо подождать, когда датские власти выдадут разрешение. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", – цитирует Зеле издание "Интерфакс".

Так, 1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2". Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

Газовая карта Европы

Газовая карта Европы

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2газ
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Нет никакого "запрета Дании" , Дания выбирает наиболее оптимальный маршрут из трех и разрешение обязательно даст. Вы мне сейчас напоминаете немцев накануне капитуляции, те все надеялись на "оружие возмездия". А вы на Данию и Америку. Ну надейтесь. "Ну что, помогли тебе твои ляхи?" (Тарас Бульба)
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Комментарии еще как модерированы! Скоты!
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Mihailova Kristina,иди на работу,дальнобойщики тебя заждались.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
О каком "запрете Дании" речь? Нет никакого запрета, Дания еще не решила, каким именно маршрутом лучше пустить СП-2, но вроде бы склоняется к третьему варианту. Разрешение будет получено, Северный Поток-2 будет достроен и винить в том, что он вообще возник, вы можете только себя. Страны-инвесторы готовы заплатить немалые деньги, только чтобы не иметь с вами дела.
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