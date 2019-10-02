Главная Новости
3 октября • обновлено в 03:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Страна ГУЛАГия": крымчане высмеяли "антитеррористический" вокзал Симферополя

924 Читать материал на украинском

Жители аннексированного Крыма с ужасом обсуждают "меры безопасности" в виде трехметровых заборов и колючей проволки, которыми обнесли вокзал Симферополя.

Их местные "власти" установили на днях. На это обратили внимание пользователи Twitter. Они опубликовали фотографии высоких заборов, которыми перекрыт вход на территорию железнодорожного вокзала.

"На вокзале оставили одну арку для прохода. Видела на днях – могло быть хуже. Эта хрень отодвигается", – написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она добавила, что забором дело не ограничилось. Вокзал "украсили" колючей проволокой.

"Страна ГУЛАГия. Рамки металлоискателей, наверное, ещё не подвезли. Хуже, что по периметру весь вокзал обнесли колючей проволокой. Шаталова - Горбатый мост - Москалева - Евпаторийский тупик - Гагарина. Все в колючей проволоке", – написала блогер.

Новости
Душили мешком и обливали кровью: пропагандиста из России жестоко избили в Крыму

Жители Севастополя возмущаются и ужасаются переменам одновременно.

"Россия это большая тюрьма. Я не звал сюда Россию", – написал в обсуждении "красот" Андрей Андреевич.

"Да, тошно смотреть. Вокзал как тюрьма теперь", – отвечает Леонид Карпов.

"Страна ГУЛАГия": крымчане высмеяли "антитеррористический" вокзал Симферополя

"Страна ГУЛАГия": крымчане высмеяли "антитеррористический" вокзал Симферополя

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) якобы может быть поднят вопрос повторного референдума в аннексированном РФ Крыму.

Оккупанты массово строят заборы в городах аннексированного украинского Крыма, что разозлило местных жителей.

В интернете обнародовали свежее фото Крымского моста, который соединяет оккупированный Российской Федерацией Крым с Краснодарским краем РФ – он совсем пустой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А где колючая проволока? Что то не видно на фото.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупоры-лый обоз пистит тупоры-лые высеры роксаланы которая не различает забор и ограждение временное
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel