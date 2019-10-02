"Страна ГУЛАГия": крымчане высмеяли "антитеррористический" вокзал Симферополя

Жители аннексированного Крыма с ужасом обсуждают "меры безопасности" в виде трехметровых заборов и колючей проволки, которыми обнесли вокзал Симферополя.

Их местные "власти" установили на днях. На это обратили внимание пользователи Twitter. Они опубликовали фотографии высоких заборов, которыми перекрыт вход на территорию железнодорожного вокзала.

"На вокзале оставили одну арку для прохода. Видела на днях – могло быть хуже. Эта хрень отодвигается", – написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она добавила, что забором дело не ограничилось. Вокзал "украсили" колючей проволокой.

"Страна ГУЛАГия. Рамки металлоискателей, наверное, ещё не подвезли. Хуже, что по периметру весь вокзал обнесли колючей проволокой. Шаталова - Горбатый мост - Москалева - Евпаторийский тупик - Гагарина. Все в колючей проволоке", – написала блогер.

Симферополь

На вокзале оставили одну арку для прохода

Видела на днях-могло быть хуже.Эта хрень отодвигается. pic.twitter.com/7R5wZrJ5Fw — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 2, 2019

Симферополь

Страна ГУЛАГия

Рамки металлоискателей наверное ещё не подвезли.

Хуже,что по периметру весь вокзал обнесли колючей проволокой. Шаталова-Горбатый мост-Москалева-Евпаторийский тупик-Гагарина. Все в колючей проволоке. — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 2, 2019

Жители Севастополя возмущаются и ужасаются переменам одновременно.

"Россия это большая тюрьма. Я не звал сюда Россию", – написал в обсуждении "красот" Андрей Андреевич.

"Да, тошно смотреть. Вокзал как тюрьма теперь", – отвечает Леонид Карпов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) якобы может быть поднят вопрос повторного референдума в аннексированном РФ Крыму.

Оккупанты массово строят заборы в городах аннексированного украинского Крыма, что разозлило местных жителей.

В интернете обнародовали свежее фото Крымского моста, который соединяет оккупированный Российской Федерацией Крым с Краснодарским краем РФ – он совсем пустой.

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