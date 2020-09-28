США введут санкции против немцев из-за "Северного потока-2": в Бундестаге обнародовали отчет

Санкции США против немецких компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2", не являются явным нарушением международного права. К такому выводу пришла Научная служба бундестага ФРГ.

Об этом со ссылкой на агентство dpa сообщает издание DW. При условии, что США будут действовать "умеренно" и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, "международное право может мало что противопоставить принятию экстерриториальных санкций", говорится в экспертном заключении, подготовку которого поручила Научной службе бундестага член комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Президент США Дональд Трамп резко критикует строительство газопровода "Северный поток - 2". Германию он упрекает в том, что она хочет получить от США военную поддержку и в то же время помогает России увеличить доходы от газового экспорта. При этом оппоненты Трампа считают, что его главная цель – расчистить для США европейский рынок сбыта для американского сжиженного газа.

Применение экстерриториальных санкций к газопроводу "Северный поток - 2" является спорным, поскольку эти санкции не защищают напрямую ни территорию, ни граждан, ни предприятия вводящей их страны (США). В августе сенаторы США впервые заговорили о конкретных санкциях, которые могли бы быть применены в отношении немецкого порта Мукран, играющего важную роль в постройке газопровода.

Правительство ФРГ выступает против введения экстерриториальных санкций. В Еврокомиссии также уже звучали предположения, что они стали бы нарушением международного права.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL: