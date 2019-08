США ударили санкциями по союзнику Путина: появились подробности

В США расширили новые санкции, принятые против Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов, передает "РИА Новости".

"Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao под панамским флагом", – сказано в публикации.

США ударили санкциями по Северной Корее

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа стало известно, что в Северной Корее произошел запуск двух ракет неизвестного типа в направлении Японского моря. Они были запущены в северокорейском города Токчхон.

КНДР запусками баллистических ракет малой дальности подрывает международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира на полуострове. Об этом в субботу, 10 августа, заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram