США ударили санкциями по помощникам 'повара Путина'

США ввели санкции против трех физических лиц и пяти организаций, связанных с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Как сказано в сообщении американского Министерства финансов, речь идет о компаниях из Судана, Гонконга и Таиланда, которые помогали Пригожину обходить уже действующие санкции.

"Лица, против которых мы принимаем меры, напрямую помогали Пригожину проводить свои операции. Также они пытались дискредитировать и остановить протестующих, требующих демократических реформ в Судане", – сказано в заявлении.

В санкционный список SDN List Минфин США добавил Игоря Лавренкова, Андрея Манделя и Михаила Потепкина. Это так называемый "черный список" лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

Также санкции коснутся компаний "М-Инвест", Meroe Gold Co., Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp And Exp Co., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

"Евгений Пригожин и контролируемая им сеть эксплуатируют природные богатства Судана ради личного обогащения. Кроме того, они распространяют свое злонамеренное влияние по всему миру", – подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Также он напомнил о деятельности частной военной компании "Вагнер", спонсором которой называют Пригожина.

"Деятельность ЧВК "Вагнер" в разных странах, в том числе в Украине, Сирии, Судане и Ливии, создала опасную среду и подстрекала насилие против невинных гражданских лиц", – добавил Мнучин.

Евгений Пригожин. Фото - kommersant.ru

Как писал OBOZREVATEL, газета "The New York Times" получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена олигарху Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина".