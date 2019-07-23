Солнечная вспышка ударит по Земле, а зарплаты в Украине вырастут: топ неожиданных прогнозов

Солнечная вспышка, которая погубит спутники, ощутимое подорожание доллара и взлет криптовалют – это только часть прогнозов, которые аналитики по всему миру озвучили на 2019-й.

OBOZREVATEL собрал самые неожиданные прогнозы на текущий год.

Солнечная вспышка приведет к потерям $2 трлн по всему миру

Кто спрогнозировал: Saxo Bank

Суть: в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, и солнечная буря на Западном полушарии уничтожит спутники. Значит, пострадает и зависимая от GPS транспортная сфера.

pixabay

29,00 грн/$ – курс доллара к концу 2019-го

Кто спрогнозировал: консенсус-прогноз Минэкономразвития

Суть: такой прогноз – усредненная оценка экономистов ведомства. При позитивном сценарии доллар может остаться в пределах около 27,8 грн/$.

pixabay

Курс биткоина взлетит почти в два раза

Кто спрогнозировал: основатель Galaxy Digital Майк Новограц

Суть: по оценкам Новограца, стоимость криптовалюты составит $20 тыс. Правда, есть и менее позитивные прогнозы. Отдельные эксперты говорят о падении курса вплоть до ноля.

pixabay

12 тысяч гривен – размер средней зарплаты

Кто спрогнозировал : OBOZREVATEL

Суть: учитывая динамику роста зарплат за последние несколько лет и годовые премии, которые традиционно выплачивают в декабрьской зарплате, к этому месяцу украинцы в среднем будут зарабатывать 12 тысяч грн.

pixabay

Худшая экономическая ситуация в мире за 10 лет

Кто спрогнозировал : МВФ

Суть: в апрельском докладе МВФ по мировой экономике прогноз по динамике мирового ВВП в 2019 году был снижен на 0,2 процентных пункта – до 3,6%. Это худший за десять лет рост.

pixabay

Напомним: ранее экономист Владимир Компаниец сообщил, что ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал