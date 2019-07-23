Солнечная вспышка ударит по Земле, а зарплаты в Украине вырастут: топ неожиданных прогнозов

Солнечная вспышка, которая погубит спутники, ощутимое подорожание доллара и взлет криптовалют – это только часть прогнозов, которые аналитики по всему миру озвучили на 2019-й.
OBOZREVATEL собрал самые неожиданные прогнозы на текущий год.
Солнечная вспышка приведет к потерям $2 трлн по всему миру
Кто спрогнозировал: Saxo Bank
Суть: в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, и солнечная буря на Западном полушарии уничтожит спутники. Значит, пострадает и зависимая от GPS транспортная сфера.
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29,00 грн/$ – курс доллара к концу 2019-го
Кто спрогнозировал: консенсус-прогноз Минэкономразвития
Суть: такой прогноз – усредненная оценка экономистов ведомства. При позитивном сценарии доллар может остаться в пределах около 27,8 грн/$.
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Курс биткоина взлетит почти в два раза
Кто спрогнозировал: основатель Galaxy Digital Майк Новограц
Суть: по оценкам Новограца, стоимость криптовалюты составит $20 тыс. Правда, есть и менее позитивные прогнозы. Отдельные эксперты говорят о падении курса вплоть до ноля.
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12 тысяч гривен – размер средней зарплаты
Кто спрогнозировал: OBOZREVATEL
Суть: учитывая динамику роста зарплат за последние несколько лет и годовые премии, которые традиционно выплачивают в декабрьской зарплате, к этому месяцу украинцы в среднем будут зарабатывать 12 тысяч грн.
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Худшая экономическая ситуация в мире за 10 лет
Кто спрогнозировал: МВФ
Суть: в апрельском докладе МВФ по мировой экономике прогноз по динамике мирового ВВП в 2019 году был снижен на 0,2 процентных пункта – до 3,6%. Это худший за десять лет рост.
pixabay
Напомним: ранее экономист Владимир Компаниец сообщил, что ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.
Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.
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