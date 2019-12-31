Новая сделка Украины и России по газу: появилась реакция США

Посольство США в Украине поздравило НАК "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" с заключением нового соглашения о транзите газа с Россией.

Пресс-служба дипломатов опубликовала соответствующее заявление на странице в Facebook. Американские партнеры высоко оценили новый контракт с РФ.

Так, в диппредставительстве назвали "значительным достижением" выплату российским "Газпромом" $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" выиграл в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.

Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".