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31 декабря • обновлено в 23:22
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/ Рынки и компании

Новая сделка Украины и России по газу: появилась реакция США

1.8т
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Посольство США в Украине поздравило НАК "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" с заключением нового соглашения о транзите газа с Россией.

Пресс-служба дипломатов опубликовала соответствующее заявление на странице в Facebook. Американские партнеры высоко оценили новый контракт с РФ.

Так, в диппредставительстве назвали "значительным достижением" выплату российским "Газпромом" $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" выиграл в Стокгольмском арбитраже.

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Новости
Украина заключила важное газовое соглашение с страной-соседом

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
газ транзит газа посольство США в Украине Газпром НАК "Нафтогаз" "Оператор ГТС Украины"
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Тот хозяин доволен будет еще больше,когда Расея начнёт трусить карманом!.Оставшиеся 160 км будут стоить дороже всего газопровода.от тогда и посмеёмся!.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хозяин доволен, украина виляет хвостом)
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