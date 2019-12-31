Новая сделка Украины и России по газу: появилась реакция США

Посольство США в Украине поздравило НАК "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" с заключением нового соглашения о транзите газа с Россией.
Пресс-служба дипломатов опубликовала соответствующее заявление на странице в Facebook. Американские партнеры высоко оценили новый контракт с РФ.
Так, в диппредставительстве назвали "значительным достижением" выплату российским "Газпромом" $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" выиграл в Стокгольмском арбитраже.
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эти договоренности закладывают основы для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей в Украине.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.