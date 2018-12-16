"Продадут за копейки!" Экономист озвучил угрозу снятия моратория на землю

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения нельзя снимать сразу и полностью – это может привести к катастрофическим последствиям. Начать следует с объединенных территориальных общин.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. По его словам, опасность полного снятия моратория заключается в том, что на сегодняшний день слишком много земельных участков находится в государственной собственности.

"И до сих пор не урегулирован законодательный вопрос: как она должна продаваться, покупаться и т.д. Это может привести к тому, что воспользовавшись этим правовым вакуумом, произойдет передача этой госземли кому-то и потом фактически приватизация за копейки", – пояснил Несходовский.

Он уточнил, что сейчас сознательно готовы проводить операции с землей только объединенные территориальные общины. Ведь они уже почувствовали себя фактическими собственниками земли и уже управляют своей территорией.

Земля в Украине

"И соответственно, отмена запрета именно для ОТО, как первый этап на пути к тому, чтобы полностью снять мораторий – это было бы верным шагом. Но разумеется, должен остаться контроль со стороны государства", – резюмировал экономист.

Ранее в эфире ObozTV заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат Вадим Ивченко ("Батьківщина") заявил, что мораторий на продажу земли может быть снят уже на следующей пленарной неделе. При этом он подчеркнул, что де-факто запрет все равно будет действовать, ведь в Украине до сих пор не принят закон про оборот земли.

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