"Санкций не будет": СНБО неожиданно пошел на уступки телеканалам Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил не вводить санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СНБО, сообщают "Українські Новини". Известно, что эти медиа принадлежат пророссийскому политику, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.

В документе отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, СНБО поручил СБУ провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", – говорится в ответе СНБО.

Следовательно, причин для ввода штрафов для телеканалов "112 Украина" и NewsOne не нашли.

Ответ СНБО по "112 Украина" и NewsOne "Українські Новини"

СБУ не дала доказательств участия "112 Украина" и NewsOne в террористической деятельности

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

Зеленский назвал "дешевым, но опасным пиарходом" телемост, который собирался организовать телеканал NewsOne совмесно с российскими пропагандистами "Россия 24".

8 июля исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов призвал президента созвать срочное заседание СНБО и ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" за телемост с Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал