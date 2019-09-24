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24 сентября • обновлено в 11:12
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"Санкций не будет": СНБО неожиданно пошел на уступки телеканалам Медведчука

11.7т Читать материал на украинском

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил не вводить санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СНБО, сообщают "Українські Новини". Известно, что эти медиа принадлежат пророссийскому политику, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.

В документе отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

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В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, СНБО поручил СБУ провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", – говорится в ответе СНБО.

Следовательно, причин для ввода штрафов для телеканалов "112 Украина" и NewsOne не нашли.

Ответ СНБО по "112 Украина" и NewsOne

Ответ СНБО по "112 Украина" и NewsOne

"Українські Новини"

СБУ не дала доказательств участия "112 Украина" и NewsOne в террористической деятельности

СБУ не дала доказательств участия "112 Украина" и NewsOne в террористической деятельности

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

Зеленский назвал "дешевым, но опасным пиарходом" телемост, который собирался организовать телеканал NewsOne совмесно с российскими пропагандистами "Россия 24".

8 июля исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов призвал президента созвать срочное заседание СНБО и ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" за телемост с Россией.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
санкции
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Voitsevich Valentina
Voitsevich Valentina
Хто б сумнівався? Глава СБУ - дружбан детства, сасед, а ще друг богдана, шіфера і прочіх аферистів.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Всё правильно! Пидтримую.
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Klizmahohlenko Gerald, с твоим погонялом кАнальные программы в самый раз, а может, и в самый два раза.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свобода слова. Однако...
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