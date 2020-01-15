"Смотрящие" и диктатура: Соколова "разнесла" законопроект Зеленского о децентрализации

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

Так она прокомментировала изменения в Конституцию, которые предлагаются в президентском законопроекте №2598, который 24 января будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады. По ее словам, документ забирает власть у местных советов и отдает с помощью префектов в Киев. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Префекты будут в ручном режиме решать, какая община "правильная", а какая нет, а сама такая система областных и окружных префектов ликвидирует независимость местного самоуправления", – написала Соколова в Facebook.

Также этот законопроект грозит перекрыть финансирование местных общин. Соколова сказала, что деньги, которые шли на места (их регионы стали получать на 25% больше, чем до реформы), по новому закону будут идти в Киев.

"Отменяется обязанность государства (действующая ч. 3 ст. 143 Конституции Украины) в полном объеме финансировать полномочия, которые делегированы местному самоуправлению (образование, здравоохранение, социальная защита, культура). Вместо уточнения этой нормы предлагается ликвидировать единственную гарантию общинам из текста Конституции, и вместе с тем, по самоуправлением не закрепляется ни конкретная отрасль с финансовыми гарантиями под нее, как по собственным, так и по делегированным полномочиям", – написала Соколова

По словам Соколовой, этот законопроект не поддерживает ни Европейский Союз, ни эксперты, которые развивали децентрализацию. Также она сказала. что документ не обсуждался ни на уровне регионов, ни на уровне общин.

"Все принимается втихую. И, по моей информации, на заседании комитета (комитета правовой политики ВР. – Ред.) было проголосовано, чтобы принять этот законопроект. Как мы понимаем, фракция "Слуги народа" в полном составе проголосует за этот законопроект. Депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко (глава партии СН. – Ред.) сейчас "уламывает" "тугих" депутатов своей фракции, чтобы они проголосовали за тот законопроект", – предупредила Соколова.

Соколова предупредила об опасности диктатуры

Как сообщал OBOZREVATEL, децентрализация в Украине предусматривает создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

"В законопроекте президента об изменениях в Конституцию под лозунгом "децентрализации" кроется единственная цель – изменение территориального устройства страны.

Законопроект №2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации внесли в Верховную Раду без замечаний общественности.

Посольства Германии, Швеции и Канады в Украине выступили с критикой законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации.

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