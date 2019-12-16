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16 декабря • обновлено в 14:02
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Марина Петик
Марина Петик
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Место преступления – общепит: бездействие власти может убить еще сотни тысяч украинцев

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В Украине отравиться можно в любом кафе, ресторане и даже в школьной столовой. Государство фактически "умыло руки" и отказалось выполнять свои функции. Бизнес по факту никто не контролирует, львиная доля алкоголя – контрафакт, а в каких условиях готовят в общепите никого не интересует.

Результат такого бездействия один – смерти там, где их не должно быть. И если вероятность погибнуть на пожаре из-за несоблюдения правил безопасности небольшая, то отравления в детских лагерях, столовых, кафе и ресторанах грозит любому украинцу. В условиях отсутствия контроля в опасности находятся все.

И вопиющий случай смертельного отравления в николаевском кафетерии, неподалеку от кафе "Усадьба" – яркое тому подтверждение.

О том, почему из-за бездействия государства гибнут мирные украинцы и как произошла очередная трагедия из-за "паленой" водки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Двое погибли, а трое сбежали

От "паленого" алкоголя 14 декабря погибли два водителя в Николаеве. Они даже не успели дождаться скорой. Взрослым и крепким мужчинам хватило по бутылке испорченного алкоголя.

Пили они впятером, троим удалось выжить. Как рассказал главный врач Больницы скорой помощи Николаева Александр Демьянов, уже в воскресенье, в 10:00 утра три выживших водителя покинули больницу. Просто сбежали.

Дальнобойщики

Дальнобойщики

Конкурент

"Действительно они прибыли к нам в тяжелом состоянии, у одного из них состояние было близким к коме. Мы провели им детоксикацию, как положено. Им стало лучше и они сбежали", – говорит главный врач.

По его мнению, водители употребили паленую водку. "Вероятно это метиловый спирт, который вызывает жесточайшее отравление и может привести к смерти. Но этим мужчинам повезло, потому что они где-то позже выпили качественную водку и фактически нейтрализовали действие мэтилового спирта, поэтому им удалось выжить", – говорит Демьянов.

"Вероятно это мэтиловый спирт, который вызывает жесточайшее отравление и может привести к смерти", – говорит Демьянов.

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Также главный врач считает, что водители не имели права пить алкоголь, когда они находятся в поездке. "Я звонил и говорил, что такие водители на дороге просто убийцы. Мне сказали, что они вроде не должны были идти в рейс, а ждали сменщиков, которые бы и повели грузовики дальше. Не знаю, что там на самом деле, но это очень опасно", – считает врач.

Но медик отмечает: такие наливайки можно найти повсюду, даже на первых этажах жилых домов. Никто их не контролирует, не проверяет качество.

Водка

Водка

Pixabay

54-летний водитель зерновоза Павел К. из Винницкой области умер прямо в кафетерии. Как рассказала одна из сотрудниц общепита, мужчина зашел к ним и заказал 150 грамм водки "Немиров". Отпив немного, посетитель вышел на улицу, но минут через 10 вернулся. Официанты заметили, что он положил голову на стол и заснул. Разбудить его не удалось, не помог даже нашатырный спирт. Прибывший на скорой врач сказал, что мужчина умер.

Погибший Павел К.

Погибший Павел К.

Погибший Михаил Ш.

Погибший Михаил Ш.

Чуть позже в одном из грузовиков на стоянке возле кафе, где обычно отдыхают дальнобойщики, нашли еще одного водителя, 38-летнего Михаила Ш. из Черновицкой области. Он лежал на сиденьях в кабине автомобиля и также был мертв. Еще двое водителей грузовиков – 57-летний Владимир С., 38-летний Юрий Д. оказались в больнице с тяжелым отравлением.

Как выяснилось, трое водителей – Михаил Ш., Юрий Д. и Владимир С. – приехали в Николаев, разгрузились в порту. И в три часа дня отправились в местный кафетерий на Одесском шоссе, 88, пообедать и выпить. На троих они заказали три бутылки водки.

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Посидев в кафетерии Владимир С. ушел, а двое остались и заказали еще одну бутылку водки. Когда они закончили обед, то пошли на стоянку, но по пути в каком-то магазинчике взяли еще по 150 гр. водки. Уже на парковке Михаилу Ш., стало плохо. Юрий Д. помог ему забраться в кабину, а сам пошел к себе. Позже Михаила нашли мертвым, а Юрий оказался в больнице скорой помощи в состоянии, близком к коме.

Кафетерий, где обедали водители

Кафетерий, где обедали водители

Где выпивал погибший Павел К. пока неизвестно. Вероятно, в том же кафетерии, где и коллеги. Полиция уже изъяла там пять 5-литровых пластиковых бутылок с жидкостью, похожей на этиловый спирт.

Полиция изъяла бутылки в кафетерии

Полиция изъяла бутылки в кафетерии

Это только начало: кто виноват в смертях и почему они продолжатся

Почему украинцы умирают в общепите:

  • еще во времена премьерства Арсения Яценюка с 2014-го и почти на 5 лет ввели мораторий на любые проверки бизнеса, кроме ГФС; это привело к тому. что качество продукции, условия хранения, поставщиков никто не контролировал;

  • государство выделяет на проверки мизерные суммы, более того, зачастую предпринимателей предупреждают о готовящейся проверке;

  • в период, когда активно действовали проверки, по данным ГФС нарушения находили в более чем 90% общепитов;

  • по оценкам участников рынка, свыше 50% алкоголя – контрафакт. Львиную долю производит государственный монополист "Укрспирт". Из-за коррупции, отсутствия должного контроля, на прилавки попадает алкоголь сомнительного качества.

Случай в Николаеве подтвердил – должных проверок нет и на дорогах. Дальнобойщики, который выпивали огромное количество алкоголя на ночь, при этом утром должны были отправляться в рейс, знали, что полиция не имеет права их остановить и проверить.

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В таком состоянии водитель легко мог спровоцировать ДТП. В таком случае погибли не только те, кто выпивал накануне, но и случайные участники дорожного движения. И в этом также виновато государство, в первую очередь парламент. Закон прописан так, что просто так остановить и проверить водителя нельзя. Даже если полицейскому показалось, что за рулем находится человек с признаками алкогольного опьянения, но при этом он не нарушает правила дорожного движения, "показалось" не может считаться причиной для остановки.

Место преступления – общепит: бездействие власти может убить еще сотни тысяч украинцев

При этом во многих европейских странах или в США полиция имеет право останавливать для выборочной проверки. Тогда любой водитель знает, что, попавшись, заплатит огромный штраф или лишится прав. В Украине же отсутствия контроля породило тотальную безнаказанность.

Смерти студентов при пожаре в Одессе, водителей от "паленого" алкоголя в Николаеве и еще десятки других, в том числе, и на руках украинской власти. Единственный способ спасти ситуацию – начать государству выполнять свои функцию. Контролировать бизнес, жестко наказывать за нарушения и гарантировать соблюдения законов, правил и стандартов качества.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Качество продуктов в Украине
Место
Украина
Теги
алкоголь законопроект скандалы
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждому свиномовному вы-родку по контрофактной бутылке.
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Alex Mak
Alex Mak
Драго Кувалда, а свиноязичному і стєкломоя хватить
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ещё в девяностые на усра-ине ,каждый сотый занимался катанкой водки,тогда хоть был какой-то контроль ,а сейчас за шесть лет это гуляй поле,превратилось в махновщину и хаос преступности.
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Boss Fima
Boss Fima
Это Путин виноват! Отравитель клятый! Настоящий ЦЭвропеец паленку на жрет, это только в мордоре бояру хлещат! ЦЭЕвропеец каву пьёт с круассанами на елисейских полях и в венскую оперу ходить штруделя кушать!
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