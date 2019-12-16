Место преступления – общепит: бездействие власти может убить еще сотни тысяч украинцев

В Украине отравиться можно в любом кафе, ресторане и даже в школьной столовой. Государство фактически "умыло руки" и отказалось выполнять свои функции. Бизнес по факту никто не контролирует, львиная доля алкоголя – контрафакт, а в каких условиях готовят в общепите никого не интересует.

Результат такого бездействия один – смерти там, где их не должно быть. И если вероятность погибнуть на пожаре из-за несоблюдения правил безопасности небольшая, то отравления в детских лагерях, столовых, кафе и ресторанах грозит любому украинцу. В условиях отсутствия контроля в опасности находятся все.

И вопиющий случай смертельного отравления в николаевском кафетерии, неподалеку от кафе "Усадьба" – яркое тому подтверждение.

О том, почему из-за бездействия государства гибнут мирные украинцы и как произошла очередная трагедия из-за "паленой" водки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Двое погибли, а трое сбежали

От "паленого" алкоголя 14 декабря погибли два водителя в Николаеве. Они даже не успели дождаться скорой. Взрослым и крепким мужчинам хватило по бутылке испорченного алкоголя.

Пили они впятером, троим удалось выжить. Как рассказал главный врач Больницы скорой помощи Николаева Александр Демьянов, уже в воскресенье, в 10:00 утра три выживших водителя покинули больницу. Просто сбежали.

Дальнобойщики Конкурент

"Действительно они прибыли к нам в тяжелом состоянии, у одного из них состояние было близким к коме. Мы провели им детоксикацию, как положено. Им стало лучше и они сбежали", – говорит главный врач.

По его мнению, водители употребили паленую водку. "Вероятно это метиловый спирт, который вызывает жесточайшее отравление и может привести к смерти. Но этим мужчинам повезло, потому что они где-то позже выпили качественную водку и фактически нейтрализовали действие мэтилового спирта, поэтому им удалось выжить", – говорит Демьянов.

"Вероятно это мэтиловый спирт, который вызывает жесточайшее отравление и может привести к смерти", – говорит Демьянов.

Также главный врач считает, что водители не имели права пить алкоголь, когда они находятся в поездке. "Я звонил и говорил, что такие водители на дороге просто убийцы. Мне сказали, что они вроде не должны были идти в рейс, а ждали сменщиков, которые бы и повели грузовики дальше. Не знаю, что там на самом деле, но это очень опасно", – считает врач.

Но медик отмечает: такие наливайки можно найти повсюду, даже на первых этажах жилых домов. Никто их не контролирует, не проверяет качество.

Водка Pixabay

54-летний водитель зерновоза Павел К. из Винницкой области умер прямо в кафетерии. Как рассказала одна из сотрудниц общепита, мужчина зашел к ним и заказал 150 грамм водки "Немиров". Отпив немного, посетитель вышел на улицу, но минут через 10 вернулся. Официанты заметили, что он положил голову на стол и заснул. Разбудить его не удалось, не помог даже нашатырный спирт. Прибывший на скорой врач сказал, что мужчина умер.

Погибший Павел К.

Погибший Михаил Ш.

Чуть позже в одном из грузовиков на стоянке возле кафе, где обычно отдыхают дальнобойщики, нашли еще одного водителя, 38-летнего Михаила Ш. из Черновицкой области. Он лежал на сиденьях в кабине автомобиля и также был мертв. Еще двое водителей грузовиков – 57-летний Владимир С., 38-летний Юрий Д. оказались в больнице с тяжелым отравлением.

Как выяснилось, трое водителей – Михаил Ш., Юрий Д. и Владимир С. – приехали в Николаев, разгрузились в порту. И в три часа дня отправились в местный кафетерий на Одесском шоссе, 88, пообедать и выпить. На троих они заказали три бутылки водки.

Посидев в кафетерии Владимир С. ушел, а двое остались и заказали еще одну бутылку водки. Когда они закончили обед, то пошли на стоянку, но по пути в каком-то магазинчике взяли еще по 150 гр. водки. Уже на парковке Михаилу Ш., стало плохо. Юрий Д. помог ему забраться в кабину, а сам пошел к себе. Позже Михаила нашли мертвым, а Юрий оказался в больнице скорой помощи в состоянии, близком к коме.

Кафетерий, где обедали водители

Где выпивал погибший Павел К. пока неизвестно. Вероятно, в том же кафетерии, где и коллеги. Полиция уже изъяла там пять 5-литровых пластиковых бутылок с жидкостью, похожей на этиловый спирт.

Полиция изъяла бутылки в кафетерии

Это только начало: кто виноват в смертях и почему они продолжатся

Почему украинцы умирают в общепите:

еще во времена премьерства Арсения Яценюка с 2014-го и почти на 5 лет ввели мораторий на любые проверки бизнеса , кроме ГФС; это привело к тому. что качество продукции, условия хранения, поставщиков никто не контролировал;

государство выделяет на проверки мизерные суммы , более того, зачастую предпринимателей предупреждают о готовящейся проверке;

в период, когда активно действовали проверки, по данным ГФС нарушения находили в более чем 90% общепитов;

по оценкам участников рынка, свыше 50% алкоголя – контрафакт. Львиную долю производит государственный монополист "Укрспирт". Из-за коррупции, отсутствия должного контроля, на прилавки попадает алкоголь сомнительного качества.

Случай в Николаеве подтвердил – должных проверок нет и на дорогах. Дальнобойщики, который выпивали огромное количество алкоголя на ночь, при этом утром должны были отправляться в рейс, знали, что полиция не имеет права их остановить и проверить.

В таком состоянии водитель легко мог спровоцировать ДТП. В таком случае погибли не только те, кто выпивал накануне, но и случайные участники дорожного движения. И в этом также виновато государство, в первую очередь парламент. Закон прописан так, что просто так остановить и проверить водителя нельзя. Даже если полицейскому показалось, что за рулем находится человек с признаками алкогольного опьянения, но при этом он не нарушает правила дорожного движения, "показалось" не может считаться причиной для остановки.

При этом во многих европейских странах или в США полиция имеет право останавливать для выборочной проверки. Тогда любой водитель знает, что, попавшись, заплатит огромный штраф или лишится прав. В Украине же отсутствия контроля породило тотальную безнаказанность.

Смерти студентов при пожаре в Одессе, водителей от "паленого" алкоголя в Николаеве и еще десятки других, в том числе, и на руках украинской власти. Единственный способ спасти ситуацию – начать государству выполнять свои функцию. Контролировать бизнес, жестко наказывать за нарушения и гарантировать соблюдения законов, правил и стандартов качества.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!