"Слуга народа" решила ужесточить выдачу SIM-карт: вокруг законопроекта назрел скандал

Авторы скандального законопроекта о регистрации SIM-карт по паспорту и запрете анонимайзеров отзывают его из Верховной Рады.

Документ с подписью одного из авторов – Александра Федиенко, направленный главе ВР Дмитрию Разумкову, опубликовал на Facebook блогер Александр Нойнец.

Федиенко – замглавы Комитета по вопросам цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа".

"Отзываю законопроект "Об электронных коммуникациях" регистрационный номер 1083 от 29.08.2019 года с целью его доработки. С другими соавторами законопроекта согласовано", – говорится в тексте.

При этом по состоянию на утро среды, 4 сентября, на сайте Верховной Рады статус законопроекта не изменен. Он продолжает считаться как "Предоставлен для ознакомления".

Статус законопроекта 1083 rada.gov.ua

В "Слуге народа" отзывают скандальный законопроект

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти новшества предусмотрены законопроектом №1083. Его вместе с коллегами из "Слуги народа" разработал самый молодой вице-премьер в истории Украины 28-летний Михаил Федоров.

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