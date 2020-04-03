Убогий выбор: блогер развенчал миф об "изобилии" в магазинах СССР

Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

Об этом говорится в публикации блогера Максима Мировича, который проанализировал несколько кадров из советских фильмов "Сто грамм для храбрости" и "Москва слезам не верит".

"На мой взгляд, такие кадры из фильмов намного правдивее любых фото – последние могут быть постановочными, тогда как магазины в фильмах показывали мельком и ничего не подтасовывали – магазин был просто фоном для действия героев", – объяснил Мирович.

Первый кадр взят из малоизвестного фильма "Сто грамм для храбрости" – он представляет собой антиалкогольную агитку и состоит из трех новелл, объединенных одним сюжетом — неумеренным и несвоевременным потреблением "горячительного". Для нашего исследования интереснее всего то, что фильм был снят в 1976 году — то есть, в самый разгар брежневской эпохи и почти за 10 лет до "проклятой перестройки".

Немного о сюжете новеллы – главный герой идёт знакомиться с одинокой соседкой, но всё никак не решается позвонить ей в двери, и решает немного "нарезаться" для храбрости в ближайшем магазине. Живёт герой в московском микрорайоне Чертаново, и сперва приходит не в магазин, а в какое-то кафе-буфет.

Ассортимент кафе кстати тоже весьма скудный, его можно рассмотреть на нескольких кадрах — несколько видов конфет, печенье, нечто вроде парочки плиток шоколада да и всё.

maxim-nm.livejournal.com

04. Буфетчица говорит герою, что тут не наливают, и отправляет его в продуктовый магазин. В магазине возникает очень примечательный эпизод, в котором герой стоит очереди в вино-водочный отдел, а более опытные алкаши подсказывают ему названия тары и объясняют разницу между "чекушкой" и "мерзавчиком". А ещё тут очень образно передан хамский тон общения советской продавщицы с покупателями.

maxim-nm.livejournal.com

05. И вот мы подходим к самому интересному. В то время, как герой Гринько стоит в очереди, его товарищ в тоскливом предвкушении, почесывая небритую шею прохаживается по магазину, и мы можем детально рассмотреть витрины с продуктами. Витрины показывают буквально несколько секунд, за которые зритель успевает только заметить, что они не пустые, но давайте поставим на паузу и посмотрим, что мы тут видим.

Слева виднеется гора банок со сгущенкой, с классической голубовато-синей этикеткой. Чуть правее есть горки поменьше, банки с желтыми этикетками, вероятнее всего, это сгущенные сливки — по сути то же самое, что обычная "сгущенка", но пожирнее. На верхней полке между двумя горами консервных банок сиротливо ютятся какие-то три маленькие баночки с чем-то темным — это либо абхазская аджика, либо какой-то джем.

На нижних полках стоят огромные и тоскливые баллоны с яблочным соком, а на заднем плане виднеются деревянные ящики с пустыми бутылками.

maxim-nm.livejournal.com

06. Так, вы можете сказать, но это же ещё не вся витрина? Несколькими кадрами позже камера проезжает справа налево, и мы можем увидеть ближний к зрителю край стеллажа — на нём стоят только какие-то банки с консервированными голубцами или супами, что-то типа "рассольника с перловкой".

maxim-nm.livejournal.com

07. А ещё несколькими кадрами позже камера вновь возвращается к Брондукову, и можем увидеть, что находится между рассольниками и банками со сгущенкой — несколько бутылок с чем-то вроде лимонада. Вот, собственно, и всё.

maxim-nm.livejournal.com

08. Что интересно — выбор алкоголя в магазине тоже крайне бедный, его можно увидеть на нескольких кадрах в фильме — 1-2 вида водки, 2-3 вида дешевого крепленого вина, и больше ничего.

maxim-nm.livejournal.com

09. Ну и чтобы два раза не вставать, давайте заодно разберём ещё и эпизод в московском магазине, что имеется в известном фильме "Москва слезам не верит", снятом в 1980 году — то есть, тоже задолго до "проклятой перестройки". Героиня (в исполнении Веры Алентовой) по имени Катерина прохаживается по торговым рядам советского гастронома, между всё теми же бесконечными рядами однотипных банок.

Обратите внимание на то, что товаров на самом деле очень мало, все витрины забиты под завязку, но забиты однотипными банками и бутылками — во всём длиннющем ряду стеллажей слева находится не более 7-8 разных товаров, а на стеллаже справа так вообще только какой-то один товар.

maxim-nm.livejournal.com

10. Дальше происходит интересное. Катерина продолжает собирать в тележку банки, как вдруг на заднем плане появляется продавщица с тележкой, в которой находится нарезанная вареная колбаса — в общем-то, считающаяся во всем мире дешевым и тривиальным продуктом. За продавщицей уже толпится очередь покупателей.

maxim-nm.livejournal.com

11. Как только тележка останавливается — покупатели тут же накидываются на колбасу. Катерина тоже бросает свою тележку с банками и идет за колбасой:

maxim-nm.livejournal.com

12. Дядька в кепке хватает сразу два куска и спешит поскорее выбраться из очереди. Покажите этот кадр всем тем, кто рассказывает басни о миллиардах видов колбас, что гроздями висели в брежневские времена в любом магазине.

maxim-nm.livejournal.com

13. Примечательно и поведение Катерины — она сперва берет кусок колбасы, затем отходит к своей тележке и уже только потом читает название — что, собственно, такое она взяла. Это ни что иное, как выработавшаяся годами привычка — сперва брать дефицит, а уже потом узнавать, что это такое; если промедлить — то останешься без колбасы.

Нетрудно догадаться, что покупатели, пришедшие в магазин пятью минутами позже, никакой колбасы уже не получили, а увидели всё те же тоскливые ряды банок с подсахаренной водой с гордой этикеткой "березовый сок".

maxim-nm.livejournal.com

"Такие дела. Как видите – скудный ассортимент в магазинах был не только в "перестройку" и в "проклятые девяностые", а и в самый разгар брежневских лет. И это в Москве, в столице", – подытожил Мирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

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