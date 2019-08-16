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Скандальное назначение друга Яценюка в "Ощадбанке": в НБУ сделали заявление

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В Нацбанке Украины пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с главой правления Ощадбанка Андреем Пышным.

Решение о его назначении еще на 5 лет принято без конкурса, сказано на сайте регулятора.

"Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", – отметила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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В НБУ добавляют, что отклонили кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка, которые утвердил Кабмин в начале июня - главы набсовета Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Алексея Резникова, Дмитрия Власова и Даниеля Билака.

При этом ряд кандидатур в набсовет Ощада в регуляторе поддерживают. Это Байба Апин, Михаель Вайнштейн, Питер Бриггс и Юрий Храмов.

Национальный банк выступил против непрозрачного назначения

Национальный банк выступил против непрозрачного назначения

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышному еще на 5 лет без проведения конкурса на должность.

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Тема
Банковская система
Персона
Андрей Пышный
Место
Украина
Теги
НБУ "Ощадбанк"
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