Скандал вокруг "Укргаздобычи": в СМИ заявили о договоренностях с подельником Онищенко 

Подельник беглого Александра Онищенко по "газовому делу" Юрий Дубинский сумел "договориться" с "Укргаздобычей" (УГД) и не будет компенсировать убытки государственной компании.

Об этом заявляет издание "Новости Без Границ" со ссылкой на одного из экс-менеджеров УГД. При этом ранее Юрий Дубинский целиком признал свою вину и заявлял, что компенсирует госкомпании 30 млн грн. Именно эту сумму он получил от Онищенко за участие в схеме, которое привело к потерям сотням миллионов гривен. Однако в результате сомнительных договоренностей возвращать средства Дубинский не будет.

Отметим, два года назад Печерский районный суд Киева вынес приговор одному из фигурантов "дела Онищенко" Юрию Дубинскому. Согласно материалам дела, Дубинский организовал приобретение части фиктивных компаний, которые позже использовались для отмывания денег, полученных от продажи природного газа по заниженным ценам операторами совместной деятельности ПАО "Укргаздобыча", что нанесло государству ущерб в размере 740 миллионов гривен.

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Следствие установило, что Юрий Дубинский получил от экс-депутата Александра Онищенко 30 миллионов гривен за свои услуги.

Изначально в обвинении шла речь также о создании преступной организации, отмывании денег и присвоении имущества, однако Дубинский заявил, что не знал о том, что планируется завладение средствами "Укргаздобычи". Суд признал его виновным только в фиктивном предпринимательстве, а сам Юрий Дубинский признал вину безоговорочно, как и иск "Укргаздобычи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с "Укргазвидобування". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года Испанский суд принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.

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