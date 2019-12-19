Скандал в НБУ: главу Совета обвинили в политических играх

В Нацбанке обвинили главу Совета НБУ Богдана Данилишина, который на днях раскритиковал правление за серьезные ошибки, в политической мотивированности.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщили на странице Нацбанка в Facebook. По его словам, непоследовательность Совета и отсутствие единой позиции у его членов вызывают много вопросов.

"Почему выводы, которые фигурируют в решениях Совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же Совет устанавливает для НБУ? Почему часть Совета НБУ настойчиво "проталкивает" в решение коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему Совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике? Я вижу только один ответ на все три вопроса – политическая мотивированность отдельных членов Совета НБУ", – заявил Смолий.

Обвинил НБУ в коррупции

В ответ Данилишин в Facebook написал, что публичная активность правления НБУ по дискредитации Совета НБУ является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ, которые расследуются правоохранительными органами.

"Аномальная публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ, которую вы сейчас наблюдаете, - это не просто плохие отношения "между Смолием и Данилишиным", или борьба за то, чтобы Совет НБУ в конце концов стал влиять на стратегические аспекты работы НБУ, как это и предусмотрено законом, а это попытка дискредитировать председателя Совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ к возможным фактам коррупции, в том числе - политической, станет публичной", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка Украины в четверг, 12 декабря, приняло решение снизить учетную ставку на два процента – с 15,5 до 13,5% годовых. Это решение приведет к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки).

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин обвинил правление Нацбанка в серьезных ошибках при составлении прогнозов. Более того – он заподозрил его в умышленном торможении украинской экономики.

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