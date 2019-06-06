Скандал со схемами "Укравтодора": появился ответ

В "Укравтодоре" назвали положительное письмо-отзыв от балансодержателя, который несет ответственность за дорогу, справедливым условием для подрядчика, участвующего в тендере.

Соответствующие сообщение опубликовано пресс-службой компании на странице в Facebook. Заявление заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова о новой схеме "Укравтодора", после которого и поднялся общественный резонанс, при этом назвали манипуляцией на теме прозрачности закупок.

"Не устаем повторять непосвященным и деструктивно настроенным людям, так же, как и наши коллеги из других ведомств государственного сектора, мы продолжаем шаг за шагом менять отрасль", – ответили в компании.

Иллюстрация. Ремонт дорог

Пресс-служба подчеркнула, что что Государственное агентство автомобильных дорог Украины действует "исключительно в рамках действующего законодательства, все тендеры проводятся на PROZORRO, условия соответствуют законам конкуренции на рынке".

"Письмо-отзыв при проведении тендера требуется от балансодержателя, ведь только балансодержатель может дать объективную оценку о состоянии объекта после проведения ремонта в пределах гарантийных сроков. И только балансодержатель несет за нее ответственность", – поясняется в сообщении.

Напоминается, что балансодержателем дорог, согласно Закону Украины "Об автомобильных дорогах", являются органы местного самоуправления, ОГА и службы автомобильных дорог в областях.

"В этих вопросах нам никто не может упрекнуть. В большинстве случаев нарекания, которые появляются в соцсетях, несут деструктивный характер", – заявили в "Укравтодоре".

facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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