Главная Новости
7 ноября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Скачка не будет? В МВФ дали неожиданный прогноз по ВВП Украины

1.1т Читать материал на украинском

В Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2019-2020 годах рост ВВП Украины составит 3%, а в 2021 году немного ускорится – до 3,1%.

Об этом говорится в ноябрьском прогнозе Regional Economic Outlook: Europe, который опубликован на сайте МВФ. В соседней Беларуси, согласно прогнозу, ВВП по итогам 2019 года вырастет на 1,3%, а дальше будет замедляться – до 0,3% и 0,1% в следующие два года.

В России, как предполагается, в 2019 году ВВП вырастет на 1,1%, в 2020 – на 1,9%, в 2021 – на 2%.

Новости
Экономический бум: в Польше оценили роль украинских заробитчан в росте ВВП страны

Каким будет рост ВВП в Украине

Каким будет рост ВВП в Украине

МВФ

Что касается инфляции в Украине, то в МВФ считают, что она будет падать. По итогам 2019 года она составит 8,7%, а дальше пойдет на снижение: 5,9% в 2020 году, и 5,3% – в 2021-м.

Для России, согласно прогнозу, показатели инфляции такие: 4,7% в 2019 году, 3,5% – в 2020-м, 3,9% – в 2021-м.

Какая ожидается инфляция в Украине

Какая ожидается инфляция в Украине

МВФ

В Украине вырастет ВВП

В Украине вырастет ВВП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

  • Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

  • По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

  • Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

  • Кабинет министров хочет утвердить прогноз, согласно которому рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году ожидается на уровне 3,7%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
МВФ инфляция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо ? Скачка нэ будэ??Це зрада ! МВФ мацкали купили! Упоротые уверены шо будет не 40% росту,а все 80% за пять рокив.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А если кредит не дадут, сколько % будет ВВП? И вообще ВВП в украине надо отменить, потому что это инициалы Путина)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
фил филька
фил филька
3,0 рост ввп при инфляции 8,7. украинские экономисты что скажете?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel