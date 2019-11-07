Скачка не будет? В МВФ дали неожиданный прогноз по ВВП Украины

В Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2019-2020 годах рост ВВП Украины составит 3%, а в 2021 году немного ускорится – до 3,1%.

Об этом говорится в ноябрьском прогнозе Regional Economic Outlook: Europe, который опубликован на сайте МВФ. В соседней Беларуси, согласно прогнозу, ВВП по итогам 2019 года вырастет на 1,3%, а дальше будет замедляться – до 0,3% и 0,1% в следующие два года.

В России, как предполагается, в 2019 году ВВП вырастет на 1,1%, в 2020 – на 1,9%, в 2021 – на 2%.

Каким будет рост ВВП в Украине МВФ

Что касается инфляции в Украине, то в МВФ считают, что она будет падать. По итогам 2019 года она составит 8,7%, а дальше пойдет на снижение: 5,9% в 2020 году, и 5,3% – в 2021-м.

Для России, согласно прогнозу, показатели инфляции такие: 4,7% в 2019 году, 3,5% – в 2020-м, 3,9% – в 2021-м.

Какая ожидается инфляция в Украине МВФ

В Украине вырастет ВВП

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