Скачка не будет? В МВФ дали неожиданный прогноз по ВВП Украины

В Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2019-2020 годах рост ВВП Украины составит 3%, а в 2021 году немного ускорится – до 3,1%.
Об этом говорится в ноябрьском прогнозе Regional Economic Outlook: Europe, который опубликован на сайте МВФ. В соседней Беларуси, согласно прогнозу, ВВП по итогам 2019 года вырастет на 1,3%, а дальше будет замедляться – до 0,3% и 0,1% в следующие два года.
В России, как предполагается, в 2019 году ВВП вырастет на 1,1%, в 2020 – на 1,9%, в 2021 – на 2%.
Каким будет рост ВВП в Украине
МВФ
Что касается инфляции в Украине, то в МВФ считают, что она будет падать. По итогам 2019 года она составит 8,7%, а дальше пойдет на снижение: 5,9% в 2020 году, и 5,3% – в 2021-м.
Для России, согласно прогнозу, показатели инфляции такие: 4,7% в 2019 году, 3,5% – в 2020-м, 3,9% – в 2021-м.
Какая ожидается инфляция в Украине
МВФ
В Украине вырастет ВВП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.
Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.
По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.
Кабинет министров хочет утвердить прогноз, согласно которому рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году ожидается на уровне 3,7%.
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