Разворовали 2,8 млрд гривен: СБУ раскрыла масштабную схему с электроэнергией для льготников

Представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам.

Электричество затем перепродавалась по рыночным ценам предприятиям промышленности. Соответствующую противоправную схему раскрыла СБУ, сообщила пресс-служба 11 февраля.

Указывается, что эта схема создавала предпосылки к дестабилизации функционирования Объединенной энергетической системы государства.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля-декабря 2019 года представители компаний предоставляли госпредприятию "Гарантированный покупатель" недостоверные данные.

По данным СБУ, противоправный механизм позволил поставщикам электроэнергии получить сверхприбыль путем нанесения ущерба ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2,8 миллиарда гривен.

"В результате оперативного реагирования СБУ во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Министерством энергетики и защиты окружающей среды противоправный механизм заблокирован. Сейчас поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещение убытков ГП "Гарантированный покупатель", – сказано в сообщении.

СБУ Громадське

Как писал OBOZREVATEL, 11 февраля Офис генерального прокурора совместно с СБУ провели обыски в компании "Киевметрострой", ее должностных лиц, а также в отделениях АБ "Укргазбанка" и ряде частных структур.

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