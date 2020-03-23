Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) только спустя 10 дней после публикации на OBOZREVATEL заметила письма секретаря СНБО Алексея Данилова на тот момент премьеру Алексею Гончаруку с рекомендацией прекратить экспорт масок.

Мы опубликовали два письма Данилова к Гончаруку еще 13 марта. В них секретарь СНБО настоятельно просил Гончарука отменить экспорт масок, так как они понадобятся украинцам в разгар коронавируса. Правительство эту рекомендацию проигнорировало. Как пояснил бывший министр эконмразвития Тимофей Милованов: решили ждать, пока появится первый инфицированный.

САП же заметила такое нарушение только 23 марта (!), когда новость подхватили и другие СМИ. "Так, согласно обнародованной информации 31 января 2020-го и 8 февраля 2020-го секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес Премьер-министра Украины направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины", – пояснили в САП.

Главный вопрос: почему только спустя 10 дней? Более того, не ужели САП раньше не замечали, что в стране нет масок, а их экспорт продолжался вплоть до середины марта?

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