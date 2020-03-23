Главная Новости
23 марта • обновлено в 19:57
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Рынки и компании

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Все статьи автора

САП замедленного действия. Почему экспорт масок в разгар коронавируса заметили спустя столько недель?

4.1т

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) только спустя 10 дней после публикации на OBOZREVATEL заметила письма секретаря СНБО Алексея Данилова на тот момент премьеру Алексею Гончаруку с рекомендацией прекратить экспорт масок.

Мы опубликовали два письма Данилова к Гончаруку еще 13 марта. В них секретарь СНБО настоятельно просил Гончарука отменить экспорт масок, так как они понадобятся украинцам в разгар коронавируса. Правительство эту рекомендацию проигнорировало. Как пояснил бывший министр эконмразвития Тимофей Милованов: решили ждать, пока появится первый инфицированный.

САП замедленного действия. Почему экспорт масок в разгар коронавируса заметили спустя столько недель?

САП же заметила такое нарушение только 23 марта (!), когда новость подхватили и другие СМИ. "Так, согласно обнародованной информации 31 января 2020-го и 8 февраля 2020-го секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес Премьер-министра Украины направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины", – пояснили в САП.

Главный вопрос: почему только спустя 10 дней? Более того, не ужели САП раньше не замечали, что в стране нет масок, а их экспорт продолжался вплоть до середины марта?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
8
Интересно
26
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Qurd Boz
Qurd Boz
Все это значит, что в САП-е тоже одни Зебилы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ершов Василий
Ершов Василий
Це ж не до Порошенка чіплятися, нахрін кому ці українці здалися, в тому числі і САПу....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Motorin Valeriy
Motorin Valeriy
Просто в доле были, поэтому и не замечали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика Рынки и компании

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги