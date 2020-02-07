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8 февраля • обновлено в 07:30
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Samsung начала блокировать смарт-телевизоры в Украине

33.2т
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Компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам.

С такой же проблемой столкнулись жители других стран – Молдовы, Беларуси, сообщает AIN. У владельцев устройств при включении появляется сообщение "Не все функции этого ТВ работают в данном регионе". Они могут посмотреть фильм с флешки или с телефона. А вот использовать смарт-функции, включить на нем YouTube или Netflix нельзя.

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Российский офис компании уже выпустил разъяснение: блокировка связана с тем, что устройства предназначены не для того региона, в котором их купили и используют.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", – сказано в сообщении компании.

Издание отмечает, что подобные ответы получают и украинские пользователи от модераторов Facebook-аккаунта компании. В комментариях ее представители указывают, что телевизоры, не произведенные для Украины, не имеют кода UA в названии и могут работать некорректно.

Samsung начала блокировать смарт-телевизоры в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины после начала борьбы с теневым рынком алкоголя в ноябре и декабре 2019 года получил дополнительно около 400 млн гривен акцизного налога.

Украинские таможенники задержали партию поддельных свитеров бренда Lacoste, которые под видом оригинальных пытались ввезти из Турции.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Контрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
Samsung контрабанда
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Комментарии
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К. Алла
К. Алла
Их надо проучивать денюжками - запретить продавать там, где они себя так ведут. В России та же проблема. Хорошо, что у меня не Самсунг)
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Mega Death
Mega Death
К. Алла, В России таких- проблем нет
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Крым Андрей
Крым Андрей
Прикольно Гнусмас придумал. Жил в одной стране, купил там телек, переехал в другую - телек становится не рабочим. Бинго! Впрочем, сие лечится тв приставкой с Алиэкспресс за 50$.Я себе 2 штуки купил и горя не знаю.
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Интересно, что купив тв другой марки в одной стране, сможете его смотреть и в другой, а эта ситуация с самсунгом исключительно искусственная. Нужно подсказать , что б заложили возможность блокирования в холодильники и стиральные машины. Думаю рыночная ниша самсунга в ближайшее время здорово сократиться.
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Вак Сергей
Вак Сергей
В срало Украине!, в россии уже неделю как блокируют. весь интернет обсуждает,как вернуть смарт
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В срало Украине!
В срало Украине!
Бегунов Юрий, а я думаю, что все другие производители вскоре тоже заблокируют всю свою продукцию на Oкраине :о)))))))))))))))))))))))))
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