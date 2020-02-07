Samsung начала блокировать смарт-телевизоры в Украине

Компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам.

С такой же проблемой столкнулись жители других стран – Молдовы, Беларуси, сообщает AIN. У владельцев устройств при включении появляется сообщение "Не все функции этого ТВ работают в данном регионе". Они могут посмотреть фильм с флешки или с телефона. А вот использовать смарт-функции, включить на нем YouTube или Netflix нельзя.

Российский офис компании уже выпустил разъяснение: блокировка связана с тем, что устройства предназначены не для того региона, в котором их купили и используют.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", – сказано в сообщении компании.

Издание отмечает, что подобные ответы получают и украинские пользователи от модераторов Facebook-аккаунта компании. В комментариях ее представители указывают, что телевизоры, не произведенные для Украины, не имеют кода UA в названии и могут работать некорректно.

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