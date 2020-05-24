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24 мая • обновлено в 19:39
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IKEA провалила интернет-продажи в Украине: слишком большой спрос

14.4т
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Официальный онлайн-магазин IKEA в Украине уже 10 дней после старта продаж работает в ограниченном режиме.

Так, на сайте шведской компании по состоянию на 24 мая указывается, что услуга доставки товаров на дом работает только по Киеву, а "пункты для получения заказов не будут принимать новые заявки".

IKEA. Иллюстрация

IKEA. Иллюстрация

Економічна правда

Причиной неисправностей в компании назвали слишком большое количество покупателей.

"Мы приятно удивлены интересом нашей продукцией со дня открытия онлайн-магазина", – прокомментировали в IKEA ажиотаж.

Слишком большой спрос: IKEA провалила интернет-продажи в Украине

Скриншот

В первые дни после старта продаж оформить покупку также не удавалось, на сайте сообщалось об ошибке сервера.

Доставка по Киеву также работает с перебоями

Доставка по Киеву также работает с перебоями

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шведская компания IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложены на неопределенный срок из-за карантина.

  • OBOZREVATEL сравнил цены на сайте IKEA со стоимостью у посредников. Как выяснилось, накручивания в них иногда достигают 80-90%, из-за чего, например, набор кухонных полотенец стоимостью 69 грн вам могут продать за 120 грн. В среднем же цены у посредников выше уже официально объявлены в Украине на 20-40%.

  • Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в четверг, 14 мая, запустила онлайн-продажи в Украине.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Торговля в интернете
Место
Украина
Теги
IKEA интернет-магазины
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Экономика Рынки и компании

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