Рынок земли в Украине запустят с новыми правилами: в "Слуге народа" рассказали, кому и сколько продадут

В Украине покупать землю смогут только физические лица и не больше 100 гектаров "в руки". Только после 2023 года смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.
Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" 27 марта заявил народный депутат Никита Потураев. Рынок запустят в июле 2021-го, продавать государственную и коммунальную землю не будут. Сам закон планируют проголосовать 30 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады, передает корреспондент OBOZREVATEL.
По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.
Государство будет помогать фермерам – в правительстве запустят специальную программу и под нее выделят около 4 млрд гривен. Иностранцы не могут покупать землю до проведения всеукраинского референдума. Ожидается, что референдум будет проведен в ближайшие годы, но никакого отдельного закона по нему нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.
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