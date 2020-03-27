Рынок земли в Украине запустят с новыми правилами: в "Слуге народа" рассказали, кому и сколько продадут

В Украине покупать землю смогут только физические лица и не больше 100 гектаров "в руки". Только после 2023 года смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" 27 марта заявил народный депутат Никита Потураев. Рынок запустят в июле 2021-го, продавать государственную и коммунальную землю не будут. Сам закон планируют проголосовать 30 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.

Государство будет помогать фермерам – в правительстве запустят специальную программу и под нее выделят около 4 млрд гривен. Иностранцы не могут покупать землю до проведения всеукраинского референдума. Ожидается, что референдум будет проведен в ближайшие годы, но никакого отдельного закона по нему нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!