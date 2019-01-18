Рынок земли в Украине: эксперт рассказал, сколько должен стоить гектар

Создания свободного рынка земли в Украине приведет к резкому подорожанию земель сельскохозяйственного назначения. Уровень цен будет напрямую зависеть от того, разрешат ли скупать участки иностранцам и крупным холдингам.

Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель директора исполнительного Центра экономических стратегий Дмитрий Яблоновский. По его данным, в Украине мораторий на продажу распространяется на 10,5 млн га государственной земли и почти 28 млн га частной.

Как объяснил эксперт, на черном рынке земли процедуру продажи частного земельного пая заменяет аренда на 49 лет. Однако при сдаче пая в долгосрочную аренду человек получает намного меньше средств, чем выручил бы от продажи на свободном рынке.

"В некоторых случаях речь идет об 1 тыс. долларов за гектар, а если бы был рынок, то максимальная цена, по оценкам экспертов, может достигать и 3 тыс. долларов", – отметил Яблоновский.

Экономист прогнозирует, что после создания рынка рост цены на землю будет происходить постепенно.

"Будет зависеть от того, какие будут ограничения. Если мы скажем, что землю будут покупать только физлица и только 200 га, то спрос будет меньше. Если позволим покупать агропредприятиям, спрос будет больше, владельцы паев получат большую цену… Если б мы открыли хотя бы с ограничением рынок, цена постепенно автоматически бы возросла до 2-3 тыс. долларов", – объяснил он.

Эксперт привел пример Польши, где цена за гектар земли сельскохозяйственного назначения доходит до 10 тыс. долларов.

"Но там сформированный рынок, где могут покупать все, даже иностранцы, хотя определенные ограничения и есть", – объяснил он.

На вопрос, может ли в Украине цена вырасти до 10 тыс. долларов, Яблоновский ответил:

"Я думаю, что может, но это вопрос 5-10 лет. Очень зависит от ограничений… Политики побаиваются разрешать покупать большим агрохолдингам, иностранцам и так далее. Существующие концепции содержат ограничения – временные или постоянные. Это влияет на спрос".

"Я как экономист могу сказать – хотите больше цену за пай, позволяйте максимальному количеству покупать эту землю. Если побаиваетесь из-за политических страхов, что кто-то что-то купит, что-то пойдет не так, тогда придется ограничить", – заключил он.

slavdelo.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект №9355-5 поддержал 231 народный депутат.

При этом в конце декабря в Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория.

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