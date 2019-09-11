ВВП и дороги: Гончарук назвал топ-5 первоочередных задач правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал пять первоочередных задач для правительства на ближайшие пять лет. Среди них – создать 1 млн рабочих мест и повышать ВВП на 5-7% каждый год.

Об этом глава Кабмина рассказал в своем блоге на сайте "Нового времени".

Рост ВВП в первый год на 5 %

"А на протяжении следующих четырех — минимум на 7 %, что приведет к созданию 1 млн рабочих мест в последующие пять лет", – говорит о задаче №1 Гончарук.

Развитие инфраструктуры и связи

"Восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пяти морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом", – написал премьер.

Обеспечение украинцев высоким прожиточным минимумом

Он должен учитывать расходы, в том числе на коммунальные услуги. "На то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно. А если выжить на это невозможно, то это уже не прожиточный минимум. Плюс мы будем работать над тем, чтобы цифры в платежках уменьшились", – сказано в блоге.

Существенное уменьшение вредных выбросов

"Экологический вопрос у нас точно в приоритете. Нужно поддерживать развитие возобновляемой энергетики и сокращать энергорасходы. Нужны инвестиции в комплексную систему энергетической и экологической эффективности", – считает глава Кабмина.

Государство в смартфоне

"2020‑й будет годом цифровизации страны. С 1 октября 2019‑го правительство уже планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами власти", – назвал пятую задачу премьер-министр Украины.

Также в блоге Гончарук напомнил. что до конца года 2019‑го мы Кабмин планирует завершить полную инвентаризацию страны.

"Мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все существующие объекты, все государственные органы для того, чтобы понять, что мы собственно имеем. Потому, что сегодня цифры нас очень часто обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год Читайте больше", – говорил по этому поводу премьер ранее.

Задачи перед новым Кабмином

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог. Такое задание поставило перед собой новое правительство.

На заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 6 сентября, были назначены 11 заместителей новых министров и еще 7 своих должностей лишились.

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