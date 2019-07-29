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Россия запустила остановленный "Северный поток": что произошло

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Россия запустила газопровод "Северный поток", который был остановлен по техническим причинам. Объемы голубого топлива, которые ранее поставляли через территорию Украины, направят через "Северный поток".

Об этом говорится в сообщении оператора Nord Stream AG. "Компания Nord Stream AG завершила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", — говорится в сообщении.

Россия запустила остановленный "Северный поток": что произошло

Газопровод заработал после ремонта на четыре дня раньше, чем планировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" на профилактику, вероятно, из-за редкой формы агрессивной ржавчины.

Об этом заявили в НАК "Нафтогаз-України". Компания также подчеркнула, что еще неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" якобы тоже на ремонт.

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Тема
газопровод
Теги
Новости России Северный поток - 2
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ничего не произошло ! А рагули незнали ,что технику обслуживать надо?
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Александров Сергей
Александров Сергей
Тяжело понять хох-ляцким свиньям что такое "профилактические работы".
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Иванов Иван
Иванов Иван
Беда беда что же делать?!?!)))
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