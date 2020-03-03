Россия переплатила Украине за транзит газа: стали известны цифры

За февраль 2020 года российский "Газпром" прокачал транзитом только 76% от объема газа, за который заплатил Украине.

Всего поставки газа в страны ЕС и Молдову за этот период составили 3,926 млрд кубометров. Об этом сообщил в Facebook директор ООО "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон.

Россия переплатила за транзит газа

Ранее OBOZREVATEL узнал, что Украина не смогла добиться от "Газпрома" повышения тарифа на транзит газа из-за того, что "Нафтогаз" не смог доказать необходимость этого в суде.

"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом". Предоплата за февраль была получена в полном объёме ещё в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах "Оператора ГТС України", – написал Макогон.

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