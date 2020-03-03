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3 марта • обновлено в 16:59
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Россия переплатила Украине за транзит газа: стали известны цифры

2.5т
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За февраль 2020 года российский "Газпром" прокачал транзитом только 76% от объема газа, за который заплатил Украине.

Всего поставки газа в страны ЕС и Молдову за этот период составили 3,926 млрд кубометров. Об этом сообщил в Facebook директор ООО "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон.

Россия переплатила за транзит газа

Россия переплатила за транзит газа

Ранее OBOZREVATEL узнал, что Украина не смогла добиться от "Газпрома" повышения тарифа на транзит газа из-за того, что "Нафтогаз" не смог доказать необходимость этого в суде.

"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом". Предоплата за февраль была получена в полном объёме ещё в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах "Оператора ГТС України", – написал Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

  • "Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших пяти лет будет платить за транзит газа в Европу.

  • В Министерстве энергетики России сказали, что транзит газа через территорию Украины может быть продолжен и после 2024 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Cергей Макогон
Место
Россия
Теги
транзит газа Газпром
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