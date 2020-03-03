Россия переплатила Украине за транзит газа: стали известны цифры

За февраль 2020 года российский "Газпром" прокачал транзитом только 76% от объема газа, за который заплатил Украине.
Всего поставки газа в страны ЕС и Молдову за этот период составили 3,926 млрд кубометров. Об этом сообщил в Facebook директор ООО "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон.
Россия переплатила за транзит газа
Ранее OBOZREVATEL узнал, что Украина не смогла добиться от "Газпрома" повышения тарифа на транзит газа из-за того, что "Нафтогаз" не смог доказать необходимость этого в суде.
"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом". Предоплата за февраль была получена в полном объёме ещё в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах "Оператора ГТС України", – написал Макогон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.
Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
"Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших пяти лет будет платить за транзит газа в Европу.
В Министерстве энергетики России сказали, что транзит газа через территорию Украины может быть продолжен и после 2024 года.
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