Россия нашла покупателя на "кортеж Путина": подробности сделки

Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

Об этом сказал президент государства Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на Каспийском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Руководители осмотрели демонстрационный экземпляр седана Aurus "Сенат" цвета lustre white (искрящийся белый). Сообщается, что автомобили именно такого цвета собирается приобрести Бердымухамедов.

Всего в линейку Aurus (известна как "Кортеж"), по данным издания, входит четыре класса автомобилей. Помимо седана, это также лимузин "Сенат", минивэн "Арсенал" и кабриолет, пока не имеющий названия. Ожидается, что в будущем модельный ряд пополнится мотоциклом и кроссовером.

При этом седан Aurus, который осматривали чиновники, существует в единственном экземпляре. Его создали для показа на экономическом форуме на Каспии. На лимузине из этой линейки президент РФ Владимир Путин ездил во время инаугурации после выборов 2018 года.

Чиновники обсуждают российский Aurus tass.ru

В 2016 году на проект бронированного лимузина "Кортеж" из бюджета РФ было выделено 3,7 млрд руб. Общая стоимость разработки оценивалась в 4-6 млрд руб. Цена "президентского" лимузина составит 6-7 млн рублей (2,8-3 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, СМИ заявили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На тот момент его не видели на публике 15 дней.

Спецслужбы страны всячески скрывали информацию о состоянии здоровья и месте нахождения главы республики.

Позже стало известно, что Бердымухамедов не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать.

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